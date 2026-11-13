Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đoạt 2 giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2026

Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" lần thứ 9 năm 2026.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí có tác phẩm đoạt giải.

Các đại biểu dự lễ trao giải.

Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2026 quy tụ 800 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua các vòng chấm giải, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng.

Các tác giả dự lễ trao giải.

Các tác giả dự lễ trao giải.

Qua đánh giá, các tác phẩm dự thi năm nay đã phản ánh đa dạng những vấn đề trọng tâm của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; lan tỏa mô hình hay, tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích những khó khăn, bất cập và vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và phụ huynh. Qua đó, cung cấp thêm góc nhìn và luận cứ thực tiễn để các cơ quan quản lý nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách giáo dục.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích tác phẩm Chắp cánh ước mơ vùng biên cho đại diện nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích tác phẩm Xây trường biên giới, thắp sáng tương lai cho đại diện nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các tác giả. Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La vinh dự có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, gồm: Xây trường biên giới, thắp sáng tương lai (loại hình báo in) và Chắp cách ước mơ vùng biên (loại hình phát thanh).

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp giáo dục. Bộ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tiếp tục phản ánh chân thực, nhân văn và có trách nhiệm các vấn đề giáo dục; bám sát quá trình đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; kịp thời phát hiện, cổ vũ những giá trị tốt đẹp, mô hình hay và cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng.