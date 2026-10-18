Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức sản xuất đa nền tảng, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống

Một phóng sự tạo ra giá trị ngoài màn hình

Khởi nghiệp từ mô hình nuôi rắn ráo trâu tại địa phương miền núi, bà Trần Thị Linh, 61 tuổi, ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, không nghĩ trang trại của gia đình có ngày được nhiều người biết đến trên phạm vi cả nước.

Sự thay đổi bắt đầu khi phóng sự “Làm giàu từ rắn ráo trâu” được Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi đăng tải trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Chỉ sau vài ngày, video đạt một triệu lượt xem. Sau gần hai tháng, con số này vượt 1,6 triệu lượt.

Trụ sở của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tại 165 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BQN

Đáng chú ý, hiệu ứng không dừng lại ở những lượt xem trên màn hình. Nhiều người từ Thanh Hóa, Hưng Yên và TP Hồ Chí Minh đã tìm đến tận trang trại để tham quan mô hình, tìm hiểu kỹ thuật nuôi và mua con giống. Một số khách hàng đặt cọc hàng trăm triệu đồng.

“Tôi rất xúc động và bất ngờ khi nhiều khách đến từ tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên rồi TP Hồ Chí Minh… sau khi xem phóng sự trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi đã lặn lội đến tận nhà để tham quan và mua con giống. Hiện, tôi đang nỗ lực sản xuất để đủ nguồn giống cung ứng cho các khách ngoài tỉnh này”, bà Linh chia sẻ.

Từ câu chuyện của một hộ gia đình, có thể thấy giá trị của nội dung báo chí trên nền tảng số không chỉ được đo bằng khả năng thu hút sự chú ý. Khi thông tin được xây dựng từ thực tế, chạm đến nhu cầu của công chúng và được phân phối đúng môi trường, một phóng sự có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của mô hình sản xuất, kết nối người có nhu cầu với người cung cấp sản phẩm, đồng thời khơi gợi ý tưởng khởi nghiệp.

Mở rộng độ phủ số bằng mô hình tòa soạn hội tụ

Năm 2025, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi thu hút 710 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Từ tháng 1/2026 đến nay, con số này tiếp tục tăng, đạt gần 750 triệu lượt xem. Trong khi đó, Báo Quảng Ngãi điện tử đạt gần 100.000 lượt truy cập mỗi ngày, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này phản ánh quy mô tiếp cận công chúng trên môi trường số của cơ quan báo chí địa phương.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tại phòng tòa soạn hội tụ. Ảnh: BQN

Tuy nhiên, phía sau lượng truy cập và lượt xem là yêu cầu tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối thông tin, thay vì chỉ đưa nguyên sản phẩm từ nền tảng truyền thống lên mạng xã hội. Trên Facebook, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi có 4 fanpage với tổng cộng hơn 831.000 người theo dõi.

Trong đó, fanpage Truyền hình Quảng Ngãi đạt 647.000 người theo dõi. Fanpage Truyền hình Quảng Ngãi có sức lan tỏa lớn, khi mỗi thông tin được đăng tải trên fanpage đều thu hút đông đảo bạn đọc, khán giả. Ngoài phóng sự “Làm giàu từ rắn ráo trâu”, hàng loạt phóng sự “Bí kíp ở làng trường thọ”, “Từ cô bé mồ côi đến thủ khoa đại học”, “Phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ”, “Nguồn tin quý từ cuốn sổ ghi danh liệt sĩ” đều có lượt xem đạt từ 500.000 lượt đến hơn 1 triệu lượt xem.

Trên TikTok, cơ quan có 1,3 triệu người theo dõi, riêng kênh Truyền hình Quảng Ngãi đạt 1,2 triệu. Hệ thống YouTube gồm 3 kênh, trong đó kênh Truyền hình Quảng Ngãi đạt gần 380.000 người đăng ký, tăng gần bốn lần so với thời điểm nhận Nút Bạc vào tháng 4/2023. Mỗi nền tảng có cách phân phối nội dung và thói quen tiếp nhận thông tin riêng.

Kỹ thuật viên vận hành hệ thống điều khiển và xử lý hình ảnh, âm thanh tại phòng kỹ thuật hậu kỳ chương trình Thời sự. Ảnh: BQN

Điều đó đòi hỏi cơ quan báo chí không thể chỉ sử dụng một cách thể hiện cho mọi kênh, mà phải tổ chức nội dung phù hợp với đặc điểm của từng môi trường, đồng thời bảo đảm tính thống nhất về thông tin và bản sắc báo chí.

Ông Huỳnh Đức Minh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị xác định mạng xã hội là kênh quan trọng để lan tỏa thông tin chính thống nhanh chóng và hiệu quả hơn.

“Báo chí không thể đứng ngoài mạng xã hội. Báo chí cũng không cạnh tranh với mạng xã hội, mà là tận dụng sức lan tỏa của các nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của báo chí là chính xác, khách quan và trách nhiệm”, ông Huỳnh Đức Minh nhấn mạnh.

Duyệt kịch bản cho Chương trình “Quảng Ngãi ngày mới”. Ảnh: BQN

Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, định hướng đó được cụ thể hóa bằng mô hình tòa soạn hội tụ, vận hành trên năm nền tảng gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số. Theo quy trình “một đầu vào - đa đầu ra”, thông tin được tổ chức từ một đầu mối sản xuất, sau đó phát triển thành các sản phẩm phù hợp với từng kênh như video, video ngắn, infographic, podcast, vodcast và livestream.

“Cách làm này hướng tới khắc phục tình trạng sản xuất nội dung phân tán theo từng loại hình, đồng thời tận dụng tốt hơn nguồn lực và thông tin sẵn có. Một sự kiện hoặc vấn đề thời sự có thể được triển khai thành nhiều sản phẩm, tiếp cận các nhóm công chúng khác nhau mà vẫn bảo đảm sự thống nhất về nội dung cốt lõi”, ông Minh cho biết.

Tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh, đa nền tảng không đồng nghĩa với việc nhân bản một nội dung sang nhiều kênh. Hiệu quả phụ thuộc vào khả năng lựa chọn thông tin, xác định hình thức thể hiện và tổ chức phân phối phù hợp. Video ngắn có thể giúp tiếp cận nhanh trên mạng xã hội, trong khi bài phân tích trên báo điện tử cần cung cấp bối cảnh, dữ liệu và chiều sâu thông tin.

“Các hình thức khác nhau phải bổ trợ cho nhau, thay vì chỉ tạo thêm số lượng sản phẩm”, ông Minh nói.

Công nghệ mở thêm cơ hội, nhưng chất lượng vẫn là thước đo

Bên cạnh mở rộng hiện diện trên mạng xã hội, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong biên tập, sản xuất, phân phối nội dung, phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả truyền thông.

Theo ông Huỳnh Đức Minh, mục tiêu là nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm báo chí, hiệu quả tuyên truyền và phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc.

Ê kíp thực hiện truyền hình trực tiếp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi. Ảnh: BQN

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi hỗ trợ hiệu quả quy trình nghiệp vụ và giúp cơ quan báo chí hiểu rõ hơn cách công chúng tiếp nhận thông tin. Việc kiểm chứng dữ kiện, bảo đảm tính chính xác, khách quan và trách nhiệm về nội dung vẫn là yêu cầu xuyên suốt.

Thực tế từ sự lan tỏa của phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu và các thông tin, phóng sự hữu ích, nhân văn trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đã cho thấy, công nghệ và nền tảng số giúp câu chuyện đi xa hơn, nhưng nội dung có ích mới tạo nên sự kết nối với công chúng.

Vì vậy, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng lượt xem hay số người theo dõi, mà còn ở chất lượng thông tin, khả năng đáp ứng nhu cầu độc giả và tác động tích cực đối với đời sống xã hội.