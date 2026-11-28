Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cùng viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng chuyên môn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí diễn ra mạnh mẽ và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng ngày càng đa dạng, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, vận hành hiệu quả trên đa nền tảng trở thành yêu cầu tất yếu đối với các cơ quan báo chí. Xuất phát từ thực tiễn đó, nội dung lớp tập huấn tập trung cập nhật những xu hướng phát triển mới nhất của báo chí hiện đại; trang bị kiến thức, kỹ năng về quản trị nội dung số và tổ chức sản xuất, phân phối thông tin đồng bộ trên các loại hình báo chí.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên phân tích sâu về mô hình và quy trình vận hành tòa soạn đa nền tảng. Từ khâu lập kế hoạch đề tài, điều phối lực lượng phóng viên đến khâu tổ chức sản xuất, biên tập và xuất bản; các phòng chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm khai thác tối đa thế mạnh của từng loại hình gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, giảng viên hướng dẫn chi tiết kỹ năng chuyển hóa và tối ưu hóa nội dung phù hợp với đặc thù tiếp nhận của từng nền tảng như: Website, Facebook, YouTube, TikTok…; đồng thời nắm bắt kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, cách đặt tiêu đề, lựa chọn hình ảnh đại diện và khung giờ đăng tải nhằm gia tăng độ phủ sóng của thông tin.

Lớp tập huấn cũng dành thời lượng hướng dẫn phương pháp sử dụng các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu độc giả, khán thính giả. Thông qua các chỉ số về lượt xem, thời gian dừng lại trên trang, mức độ tương tác và hành vi người dùng, đội ngũ làm báo có thể đánh giá chính xác hiệu quả tuyên truyền, từ đó kịp thời điều chỉnh chủ đề, hình thức thể hiện và chiến lược phân phối nội dung sát với nhu cầu thực tế của công chúng.

Thạc sỹ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Cùng với phần truyền đạt lý thuyết, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận và thực hành xử lý nhiều tình huống thực tế đặt ra trong quá trình quản trị kênh số. Nhiều vấn đề thiết thực như: kiểm soát chất lượng và độ chính xác của thông tin trong môi trường số tốc độ cao, bảo đảm bản quyền tác phẩm báo chí trên không gian mạng, giữ gìn an toàn thông tin và kỹ năng tương tác, xử lý phản hồi của độc giả trên mạng xã hội đã được giảng viên giải đáp cụ thể.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình được cập nhật tư duy làm báo hiện đại, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị và sản xuất nội dung số. Đây là cơ sở quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cơ quan, xây dựng tòa soạn đa nền tảng vận hành đồng bộ, hiệu quả; qua đó lan tỏa kịp thời, chính xác các thông tin chính thống, giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.