Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tập huấn, bồi dưỡng về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) giới thiệu một số nội dung cơ bản về những điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2026, gồm: Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; hướng dẫn nhận biết, xác định danh mục bí mật Nhà nước, độ mật của tài liệu, thông tin và các yêu cầu liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn quy trình soạn thảo, sao chụp, quản lý, lưu trữ, giao nhận và bảo quản tài liệu bí mật Nhà nước theo quy định.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

Đồng thời quán triệt các hành vi bị nghiêm cấm; nâng cao ý thức trách nhiệm của viên chức, người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, sử dụng thiết bị điện tử và mạng máy tính đúng quy định; phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước; hướng dẫn phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc có nguy cơ làm lộ, mất bí mật Nhà nước; phổ biến các hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ, viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình nhận diện rõ các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; sử dụng các văn bản và hình ảnh đúng quy định trong bảo vệ bí mật. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ bí mật Nhà nước trên môi trường số hiện nay.