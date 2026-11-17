Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cùng viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng chuyên môn.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; phương pháp tìm kiếm, khai thác và kiểm chứng thông tin, tư liệu trên Google thông qua việc sử dụng từ khóa phù hợp và các nền tảng hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

Cụ thể, tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên giới thiệu những công cụ AI phổ biến hiện nay như: ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity…; hướng dẫn cách thiết lập, khai thác và sử dụng các công cụ phục vụ hoạt động chuyên môn.

Đồng thời hướng dẫn sử dụng Google Pinpoint - công cụ hỗ trợ nhận diện, xử lý và chuyển đổi nội dung từ các tài liệu âm thanh, văn bản, phục vụ quá trình bóc băng, khai thác tư liệu và biên tập nội dung báo chí.

Thạc sỹ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt kỹ năng sử dụng AI trong cơ quan báo chí.

Cùng với đó, các học viên được hướng dẫn cách xây dựng câu lệnh (prompt) để khai thác hiệu quả các công cụ AI trong quá trình tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu, xây dựng và hoàn thiện tác phẩm báo chí.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI góp phần hỗ trợ đội ngũ người làm báo đổi mới phương pháp tác nghiệp, nâng cao hiệu suất xử lý thông tin và chất lượng sản phẩm báo chí.

Tuy nhiên, AI cần được xác định là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo. Mọi thông tin, tư liệu và nội dung do AI hỗ trợ tạo ra đều cần được kiểm tra, đối chiếu với nguồn tin xác thực trước khi sử dụng; bảo đảm tính chính xác, khách quan, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật về báo chí.