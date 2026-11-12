Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Luật An ninh mạng năm 2026

Quang cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Luật An ninh mạng năm 2026.

Các đại biểu dự tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Luật An ninh mạng năm 2026. Ảnh: Việt Thắng

Dự tập huấn có đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05); viên chức, người lao động đang làm việc tại các phòng chuyên môn.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại chương trình tập huấn, các báo cáo viên giới thiệu những điểm mới của Luật An ninh mạng năm 2025 (Luật số 116/2025/QH15) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026; giới thiệu các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; một số phương thức thủ đoạn về tội phạm cần phải cảnh giác; công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Các báo cáo viên cũng đã giới thiệu Nghị định hướng dẫn, triển khai luật với các nội dung: phòng ngừa, xử lý thông tin vi phạm; phòng chống tin giả; lực lượng bảo vệ an ninh mạng; xử phạt hành chính; bảo vệ hệ thống thông tin; kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng; mật mã dân sự; nội dung thuộc Bộ Quốc phòng…; hướng dẫn về trách nhiệm của đơn vị chủ quản, đơn vị vận hành hệ thống thông tin; tiêu chí phân loại, xác định cấp độ hệ thống; quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt và cập nhật hồ sơ đề xuất cấp độ…

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nhấn mạnh đến việc nhận diện về lừa đảo trực tuyến, giả mạo nguồn tin, về mã độc và về tin giả cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ kỹ thuật đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình cần rà soát, ban hành nội quy, quy chế bảo đảm an ninh mạng theo yêu cầu: xây dựng quy trình về kiểm chứng nguồn tin, quy định về quản lý, sử dụng tài khoản, dữ liệu cá nhân trong quá trình công tác nghiệp vụ; thiết lập những cơ chế sao lưu, phục hồi, giám sát và cảnh báo sớm; đánh giá và bảo vệ các hệ thống thông tin phục vụ xuất bản và phát sóng; quy trình, giải pháp xử lý khi có sự cố.

Đặc biệt, thực thi nghiêm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật Nhà nước khi trao đổi tài liệu tác nghiệp trên các thiết bị di động, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây và các nền tảng trí tuệ nhân tạo…

Thông qua chương trình, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin, góp phần tăng cường năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.