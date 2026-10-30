Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An gặp mặt kỷ niệm 70 năm Phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An, 50 năm Truyền hình Nghệ An

Dự buổi gặp mặt, về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân; Phan Thị Quỳnh Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Thuật - Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam; Nguyễn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet.

Đại biểu Quân khu 4 có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tham dự chương trình còn có các đồng chí nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, cùng các đồng chí nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An qua các thời kỳ.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Anh hùng Lao động Trương Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đối tác, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác và đã nghỉ hưu.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang An

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An về dự chương trình gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Chung dòng chảy, vững niềm tin

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của 3 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in của tỉnh nhà. Trải qua nhiều thế hệ, các cơ quan báo chí đã không ngừng đổi mới, trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ngày 7/9/1956, những thanh âm đầu tiên của Đài Truyền thanh Vinh vang lên giữa muôn vàn gian khó, mở đầu hành trình phát thanh trên quê hương Nghệ An.

Năm 1961, Báo Nhân Dân Nghệ An - tiền thân của Báo Nghệ An - ra đời, mang sứ mệnh tuyên truyền cổ vũ phong trào cách mạng, định hướng dư luận.

Ngày 7/9/1976, chương trình truyền hình thử nghiệm đầu tiên được thực hiện thành công, mở ra chặng đường phát triển của truyền hình tỉnh nhà.

Ba dấu mốc, ba loại hình, ba chặng đường phát triển độc lập nhưng đều gặp nhau ở một điểm tựa: Trung thành với lý tưởng của Đảng, tận tụy với lợi ích của Nhân dân; luôn trăn trở, đồng hành và tự hào cùng bước chuyển mình của quê hương Nghệ An.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An khẳng định, những giá trị truyền thống được vun đắp qua 70 năm phát thanh, 65 năm báo chí và 50 năm truyền hình là nền tảng quan trọng để cơ quan tiếp tục phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động qua các thời kỳ.

Các thế hệ lãnh đạo của Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An về dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử báo chí tỉnh nhà, với việc Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chính thức hợp nhất thành Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đề cập định hướng chặng đường mới, đồng chí Trần Minh Ngọc nhấn mạnh, hợp nhất không đơn thuần là cộng lại hai tổ chức, hai đội ngũ hay những nguồn lực sẵn có. Đó là sự hội tụ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ; là cơ hội kết nối thế mạnh, nhân lên sức sáng tạo và hình thành năng lực truyền thông mới. Tuy nhiên, hợp nhất mới là điểm khởi đầu; xây dựng một cơ quan báo chí thực sự mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại mới là đích đến.

Điều đó càng quan trọng trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, tỉnh nhà và những thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng truyền thông mới. Do đó, theo đồng chí Trần Minh Ngọc, báo chí Nghệ An không thể chỉ thích ứng để tồn tại, mà phải đổi mới để phát triển; không chỉ cung cấp thông tin, mà phải nâng cao năng lực dẫn dắt thông tin và khẳng định vị thế trong môi trường truyền thông mới.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, cơ quan tập trung tổ chức sản xuất theo hướng hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng; chuyển mạnh từ đưa tin, phản ánh sự kiện sang phát hiện, phân tích, lý giải và theo đuổi đến cùng những vấn đề của đời sống.

Công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cần được khai thác hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ, nhạy bén và sáng tạo, trong đó con người luôn giữ vai trò trung tâm của mọi đổi mới.

Đồng chí Trần Minh Ngọc khẳng định quyết tâm của tập thể cơ quan xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn có năng lực dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, thay mặt cơ quan, đồng chí Trần Minh Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các cấp, ngành, doanh nghiệp, đối tác; sự tận tụy của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và đặc biệt là sự tin yêu, đồng hành, góp ý của bạn đọc, khán giả, thính giả.

“Chung dòng chảy, vững niềm tin” không chỉ là thông điệp của ngày kỷ niệm, mà còn là lời cam kết của những người làm báo Nghệ An: Kế thừa truyền thống, phát huy sức mạnh hội tụ, không ngừng đổi mới để phụng sự Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân”, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhấn mạnh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng theo dõi bộ phim tài liệu “Chung dòng chảy, vững niềm tin”, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Xứng đáng là cơ quan báo chí chính thống, chủ lực của tỉnh

Phát biểu tại chương gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng hành trình xây dựng, trưởng thành cũng như những kết quả mà Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đạt được; là cơ quan báo chí chủ lực, quan trọng số một của tỉnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn và mỗi chặng đường phát triển của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt nhìn lại hơn một năm sau thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết nội bộ, những nỗ lực trong xây dựng một cơ quan báo chí thống nhất, chuyên nghiệp và ngày càng hiện đại hơn.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về dự lễ. Ảnh: Thành Cường

Trong bối cảnh mới, để Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn phải không ngừng đổi mới để khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng của mình với phương châm: Truyền thống là nền tảng, nhưng đổi mới và sáng tạo mới quyết định sức sống của báo chí trong tương lai, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tập thể đơn vị thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cần luôn kiên định với tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng; xây dựng người làm báo có tâm sáng, bút sắc, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, nhạy bén với thực tiễn, có khả năng tác nghiệp trong môi trường truyền thông hiện đại; đặc biệt phải luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Hưng

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức làm báo, lấy chất lượng và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động báo chí. Đơn vị phải giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa xứ Nghệ với bản lĩnh và dấu ấn riêng của mình; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục sản xuất nhiều tác phẩm chất lượng cao phản ánh sinh động khát vọng phát triển, ý chí vươn lên và những thành tựu của Nghệ An trên hành trình trở thành tỉnh khá và cực tăng trưởng tầm quốc gia.

“Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một điều và cũng là điều quan trọng nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An là cơ quan báo chí chính thống, chủ lực của tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Vì thế dù trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An vừa phải làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, nhưng vừa phải là kênh thông tin chính thống, tin cậy nhất để cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân soi vào, kiểm chứng thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch nhất”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An bức trướng mang dòng chữ: “Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An - kết nối, hội tụ, sáng tạo, vươn xa”. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An bức trướng mang dòng chữ: “Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An - kết nối, hội tụ, sáng tạo, vươn xa”.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tặng Bằng khen cho Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho đơn vị.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho đơn vị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Đồng chí bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ các nhà báo đã hy sinh trong chiến tranh, đồng thời tri ân, thăm hỏi các thế hệ người làm báo, nhiếp ảnh đã đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Ôn lại truyền thống báo chí Nghệ An, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh những dấu mốc lịch sử đáng tự hào; qua đó chia sẻ những kỳ vọng đối với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong giai đoan mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị đơn vị tiếp tục giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của chính quyền và nhân dân Nghệ An. Trong dòng chảy thông tin đa chiều, báo chí chính thống cần giữ vai trò chủ lưu, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, hấp dẫn và có sức thuyết phục.



Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh báo chí xây dựng, báo chí giải pháp gắn với vận hành quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, cần chủ động phát hiện, cổ vũ những cách làm hay ở cấp xã, những doanh nghiệp và con người tiêu biểu, đồng thời phản ánh những bất cập để chính quyền kịp thời tháo gỡ.



Về chuyển đổi số, đồng chí Lê Quốc Minh khuyến khích khai thác lợi thế cơ quan báo chí đa loại hình, phát triển các sản phẩm mới như: Podcast, video ngắn, báo chí dữ liệu và chương trình tương tác trực tiếp với người dân; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chiến lược, dành nguồn lực con người cho những tác phẩm chuyên sâu, giàu cảm xúc.



Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ; quan tâm đào tạo lại, luân chuyển giữa các loại hình và tạo môi trường để đội ngũ trẻ phát huy năng lực sáng tạo. Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đào tạo nghiệp vụ, chuyển đổi số và xây dựng các sản phẩm báo chí



Dịp này, 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập thể được khen thưởng là Phòng Chuyên đề. Các cá nhân được khen thưởng gồm: ông Trần Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc; ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chánh Văn phòng; ông Lê Thái Quảng - Trưởng phòng Dịch vụ - Quảng cáo; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách kế toán; ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ; ông Bùi Đức Thọ - phóng viên Phòng Thời sự; ông Thái Anh Bình - nhân viên Morat, Phòng Thư ký - Biên tập.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt logo mới của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An (NaTV). Hệ thống nhận diện mới được giới thiệu trên cơ sở kế thừa những giá trị, truyền thống của hai cơ quan trước hợp nhất, đồng thời thể hiện định hướng phát triển trong giai đoạn mới.



Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An giới thiệu Chuyên trang Báo chí dữ liệu với chủ đề “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia”.



Với các chuyên mục: Dự án, Dữ liệu, Khu kinh tế Đông Nam, Vì một Nghệ An phát triển, tầm nhìn 2050, Multimedia, chuyên trang mang đến bức tranh đa chiều về hành trình chuyển mình mạnh mẽ của quê hương xứ Nghệ, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư.



Nghi thức ra mắt logo mới và chuyên trang Báo chí dữ liệu được thực hiện với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.



Khép lại chương trình là nghi thức cắt bánh sinh nhật, với sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An qua các thời kỳ và lãnh đạo cơ quan hiện nay. Khoảnh khắc hội ngộ, cùng thổi nến và chúc mừng sinh nhật đánh dấu hành trình 70 năm Phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An và 50 năm Truyền hình Nghệ An.