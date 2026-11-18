Sáng 18/11, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí Toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đơn vị và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Quang An

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trực tiếp tổ chức thực hiện.

Đây là lần thứ IV giải được tổ chức, tiếp nối thành công của 3 mùa trước, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đồng hành, phản ánh thực tiễn đời sống, những chuyển động và vấn đề đặt ra đối với khu vực tam nông.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng các tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang An

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi, đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Qua các vòng chấm chọn, chất lượng tác phẩm năm nay được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ở sự đa dạng về đề tài, chiều sâu nội dung và cách thức thể hiện. Các tác phẩm đã phản ánh tương đối toàn diện bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, từ những thành tựu nổi bật, mô hình sản xuất hiệu quả, những điển hình nông dân năng động, sáng tạo đến các khó khăn, bất cập đang đặt ra trong thực tiễn.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải cho biết: Năm nay, nhiều tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc phản ánh những gam màu tích cực mà còn thể hiện tinh thần phản biện, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo. Những vấn đề gai góc như điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách, sai phạm trong bảo vệ rừng phòng hộ, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), những bất cập trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp... được đề cập thẳng thắn, góp phần đưa ra những cảnh báo và kiến nghị thiết thực.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải đánh giá cao số lượng, chất lượng giải năm nay. Ảnh: Quang An

Bên cạnh đó, các chủ đề mới, có tính thời sự cũng được nhiều tác giả quan tâm khai thác. Nổi bật là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường. Hình ảnh người nông dân thế hệ mới với tư duy kinh tế nông nghiệp, có tri thức, khát vọng đổi mới, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất ngày càng được khắc họa rõ nét.

Các tác giả xuất sắc đoạt giải A năm nay. Ảnh: Quang An

Thông qua những góc nhìn đa chiều, các tác phẩm đã góp phần lan tỏa những thành tựu, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần tháo gỡ, gợi mở giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh; đồng thời đánh giá cao sự đầu tư công phu, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban Tổ chức trao giải Chuyên đề cho các tác giả. Ảnh: Quang An

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí không chỉ dừng lại ở việc phản ánh những thành tựu, mô hình hay, cách làm hiệu quả mà cần đi sâu phân tích thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới, những khó khăn, bất cập đang đặt ra; từ đó đề xuất giải pháp, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực tam nông. Đồng thời, mong muốn các nhà báo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội, đổi mới cách tiếp cận và phương thức thể hiện, tạo ra những tác phẩm có chiều sâu, sức lan tỏa và giá trị thiết thực đối với đời sống.

Tại mùa giải năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức mở rộng cơ cấu giải thưởng với 5 giải A dành cho 5 thể loại, gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và ảnh. Theo kết quả chấm chung khảo, có 50 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải, gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải Khuyến khích và 11 giải Chuyên đề.

Nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải Chuyên đề năm nay. Ảnh: Quang An

Trong số các tác phẩm được trao giải năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có 2 tác phẩm đoạt giải Chuyên đề. Cụ thể, tác phẩm “Chạm vị Nghệ” của nhóm tác giả Lê Thị Thùy Linh, Lang Văn Linh, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Đình Đức Thiện và Nguyễn Trung Tài; tác phẩm “Khai mở ‘kho báu Carbon’ từ rừng và lúa” của nhóm tác giả Trần Châu Lan, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hoài Thu, Ngô Quang An và Nguyễn Thị Phú Hương.