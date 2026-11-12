Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai có 2 tác phẩm đoạt giải Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Dự buổi lễ có ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục, đồng thời biểu dương những nhân vật tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao giải Nhất cho các tác giả.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026 thu hút gần 800 tác phẩm tham dự ở 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua các vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, 2 nhân vật tiêu biểu cũng được vinh danh trong khuôn khổ Giải.

Tại giải năm nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai có 2 tác phẩm được vinh danh. Trong đó, ở loại hình phát thanh, loạt phóng sự 2 kỳ "Hai khoảng cách nơi phên dậu" của tác giả Lê Thị Hồng Lý đoạt giải C. Ở loại hình truyền hình, phóng sự "Con đường cõng chữ lên bản" của tác giả Thào Seo Sếnh đoạt giải Khuyến khích.

Tác giả Lê Thị Hồng Lý nhận giải C.

Loạt phóng sự "Hai khoảng cách nơi phên dậu" gồm hai kỳ: "Khoảng cách của núi" và "Khoảng cách của màn hình", phản ánh những trở ngại về địa lý, điều kiện tiếp cận công nghệ mà học sinh vùng biên Lào Cai đang phải đối mặt trên hành trình tìm kiếm tri thức. Qua đó, tác phẩm khắc họa những nỗ lực của địa phương trong phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Thông điệp của tác phẩm cũng gắn với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ khai giảng năm học mới, ngày 5/9, tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không trở thành rào cản đối với ước mơ học tập, rèn luyện của học sinh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả Lê Thị Hồng Lý tại lễ trao giải.

Với tác phẩm “Con đường cõng chữ lên bản”, tác giả Thào Seo Sếnh khắc họa hành trình vượt qua muôn vàn khó khăn về giao thông, địa hình hiểm trở và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn của các cô giáo tại điểm trường Sông Lẫm, xã Tả Củ Tỷ.

Bằng tình yêu nghề, mến trẻ và tinh thần trách nhiệm, các cô đã không quản ngại gian khó, bền bỉ bám bản, bám trường, mang con chữ đến với trẻ em vùng cao, góp phần thắp sáng ước mơ học tập cho đồng bào nơi bản làng còn nhiều gian khó.

Tác giả Thào Seo Sếnh nhận giải Khuyến khích.

Các tác phẩm không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đội ngũ người làm báo mà còn là lời tri ân gửi tới các thầy cô giáo vùng cao Lào Cai, những người đang ngày ngày vượt qua khó khăn, bền bỉ gieo chữ, thắp sáng ước mơ cho học trò.

Qua từng câu chuyện được phản ánh, hình ảnh đẹp về tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên của thầy và trò nơi vùng cao tiếp tục được lan tỏa, góp phần truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để các nhà giáo vững bước trên hành trình đưa tri thức đến với những bản làng còn nhiều gian khó.