Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm việc với xã Đạ Tẻh về bàn giao tài sản công
Chiều 5/10, đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng do đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đạ Tẻh.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 23/9/2026 giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng với các sở, ban, ngành, địa phương về thống nhất phương án xử lý, bàn giao tài sản không còn nhu cầu sử dụng, từ ngày 5 đến 8/10, đơn vị phối hợp với các địa phương kiểm tra hiện trạng các tài sản gồm đất, nhà bao che trạm phát sóng, thiết bị… không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, 2 bên tập trung trao đổi, thống nhất phương án xử lý và bàn giao các tài sản công không còn nhu cầu sử dụng do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đang quản lý trên địa bàn xã Đạ Tẻh để địa phương tiếp nhận, quản lý và khai thác, sử dụng phù hợp, hiệu quả.
Trên tinh thần phối hợp, đoàn công tác và lãnh đạo xã Đạ Tẻh trao đổi cụ thể về hiện trạng, nhu cầu sử dụng và phương án tiếp nhận, quản lý đối với từng tài sản, qua đó làm cơ sở thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định, hạn chế lãng phí tài sản công và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có tại địa phương.
Bên cạnh nội dung về tài sản công, tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và xã Đạ Tẻh cũng trao đổi về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. 2 bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật, mô hình hiệu quả, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và những vấn đề được người dân quan tâm trên địa bàn.
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đưa thông tin chính thống về hoạt động của địa phương đến người dân một cách kịp thời, thiết thực.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-lam-dong-lam-viec-voi-xa-da-teh-ve-ban-giao-tai-san-cong-467944.html