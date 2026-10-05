Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm việc với xã Đạ Tẻh về bàn giao tài sản công

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 23/9/2026 giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng với các sở, ban, ngành, địa phương về thống nhất phương án xử lý, bàn giao tài sản không còn nhu cầu sử dụng, từ ngày 5 đến 8/10, đơn vị phối hợp với các địa phương kiểm tra hiện trạng các tài sản gồm đất, nhà bao che trạm phát sóng, thiết bị… không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, 2 bên tập trung trao đổi, thống nhất phương án xử lý và bàn giao các tài sản công không còn nhu cầu sử dụng do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đang quản lý trên địa bàn xã Đạ Tẻh để địa phương tiếp nhận, quản lý và khai thác, sử dụng phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Trên tinh thần phối hợp, đoàn công tác và lãnh đạo xã Đạ Tẻh trao đổi cụ thể về hiện trạng, nhu cầu sử dụng và phương án tiếp nhận, quản lý đối với từng tài sản, qua đó làm cơ sở thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định, hạn chế lãng phí tài sản công và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh nội dung về tài sản công, tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và xã Đạ Tẻh cũng trao đổi về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. 2 bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật, mô hình hiệu quả, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và những vấn đề được người dân quan tâm trên địa bàn.

Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đưa thông tin chính thống về hoạt động của địa phương đến người dân một cách kịp thời, thiết thực.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị xã Đạ Tẻh tham dự buổi làm việc

Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiểm tra thực tế hiện trạng cơ sở vật chất đã đầu tư trên địa bàn xã Đạ Tẻh