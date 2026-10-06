Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng làm việc với xã Bảo Lâm 1 về bàn giao tài sản công

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; kết quả cuộc họp ngày 23/9/2026 giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng với các sở, ban, ngành, địa phương về thống nhất phương án xử lý, bàn giao tài sản không còn nhu cầu sử dụng, từ ngày 5 đến 8/10, đơn vị phối hợp với các địa phương kiểm tra hiện trạng các tài sản gồm đất, nhà bao che trạm phát sóng, thiết bị... đang quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

Ông Trần Đình Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng lãnh đạo xã Bảo Lâm 1 và các đơn vị liên quan đã đi thực tế, khảo sát hiện trạng từng công trình, tài sản không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn.

Qua khảo sát, các bên kiểm tra cụ thể tình trạng cơ sở vật chất, vị trí, diện tích, mức độ còn sử dụng được của từng tài sản, đồng thời trao đổi về nhu cầu tiếp nhận và khả năng khai thác, sử dụng trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và xã Bảo Lâm 1 tham dự buổi làm việc

Việc kiểm tra kỹ hiện trạng, xác định rõ nhu cầu và phương án sử dụng đối với từng công trình, tài sản là cơ sở quan trọng để thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận. Qua đó, bảo đảm các công trình, tài sản công được đưa vào sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đồng thời hạn chế tình trạng để tài sản xuống cấp, bỏ không hoặc gây lãng phí.

Quang cảnh buổi làm việc

Hai bên thống nhất, sau khi bàn giao, địa phương tiếp nhận có trách nhiệm quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình, tài sản phù hợp với quy định và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh nội dung về tài sản công, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và xã Bảo Lâm 1 cũng trao đổi về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và xã Bảo Lâm 1 đi thực tế, khảo sát hiện trạng từng công trình, tài sản không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật, mô hình hiệu quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và những vấn đề được người dân quan tâm trên địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đưa thông tin chính thống về hoạt động của địa phương đến người dân kịp thời, thiết thực.