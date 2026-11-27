PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (bên trái) và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ trì lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Tham dự lễ ký kết còn có các đồng chí: Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Dụng Văn Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của 2 đơn vị.

Các đồng chí: Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái); Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ngồi giữa); Dụng Văn Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (bên phải) tham dự lễ ký kết

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền giữa Học viện Chính trị khu vực II với các cơ quan phát thanh, truyền hình trên địa bàn trước khi sáp nhập.

Giai đoạn 2022 - 2025, Học viện đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận trước đây thực hiện nhiều tọa đàm, phóng sự, chuyên đề về đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai bên cũng tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng báo cáo kết quả phối hợp tại lễ ký kết

Riêng trong 10 tháng năm 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã đăng tải, phát sóng 202 lượt tác phẩm, sản phẩm truyền thông trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video ngắn về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, lan tỏa thông tin tích cực và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo nội dung thỏa thuận hợp tác tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận mới được ký kết, 2 đơn vị phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hoạt động hợp tác còn hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (bên trái) và Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (bên phải) tham dự lễ ký kết

2 đơn vị sẽ liên kết sản xuất các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, phim tài liệu, ký sự, chương trình hội thảo và tọa đàm khoa học để đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí, hạ tầng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và mạng xã hội của Học viện Chính trị khu vực II. Các chương trình chất lượng cao sẽ được lựa chọn tham gia giải báo chí khu vực, Giải Búa liềm vàng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh buổi ký kết

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác xây dựng Đảng; những thành tựu phát triển của đất nước và tỉnh Lâm Đồng; lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cũng phối hợp bảo trợ truyền thông cho các sự kiện, hoạt động lớn do Học viện tổ chức; cùng triển khai các chương trình, sự kiện phù hợp tại Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Trong lĩnh vực truyền thông, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng là đơn vị phối hợp thông tin cho các sự kiện, hoạt động lớn do Học viện Chính trị khu vực II tổ chức. Hai bên đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh khẳng định thỏa thuận hợp tác là bước tiếp nối và phát triển mối quan hệ đã được vun đắp qua nhiều năm. Trước đó, Học viện đã ký kết hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận vào ngày 10/12/2022 và Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông vào ngày 12/4/2024. Sau khi các đơn vị được hợp nhất, việc ký kết thỏa thuận mới tạo khuôn khổ hợp tác chung, lâu dài, có trọng tâm và phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Học viện luôn xác định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, xuyên suốt. Riêng năm 2026, Học viện đã phối hợp với Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh tổ chức 3 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với 155 học viên; đồng thời trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (bên trái) và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thực hiện việc ký kết thỏa thuận phối hợp giữa 2 đơn vị

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đánh giá cao vai trò của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng với đầy đủ các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số. Sự phối hợp giữa năng lực nghiên cứu, đào tạo của Học viện với thế mạnh thông tin, tuyên truyền, bám sát thực tiễn của Báo sẽ góp phần đưa những vấn đề lý luận đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời giúp các sản phẩm báo chí có thêm chiều sâu, cơ sở khoa học và sức thuyết phục.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, khẳng định việc ký kết là bước cụ thể hóa những nội dung 2 đơn vị đã thống nhất tại buổi làm việc ngày 13/10/2026; đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa 2 cơ quan. Sự hợp tác giữa thế mạnh đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện với năng lực thông tin, tuyên truyền đa nền tảng của Báo có ý nghĩa thiết thực trong việc gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, nhất là nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhấn mạnh, thỏa thuận không chỉ dừng lại ở sự thống nhất về chủ trương mà phải được cụ thể hóa bằng hoạt động thiết thực, sản phẩm báo chí có chất lượng và kết quả có thể đánh giá được. Ngay sau lễ ký kết, Báo sẽ chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình có chiều sâu; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên Học viện trong công tác thông tin, tuyên truyền.

2 đơn vị cũng sẽ tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Học viện Chính trị khu vực II hỗ trợ kiến thức về xây dựng Đảng, kỹ năng nghiên cứu, phân tích và xây dựng tác phẩm chính luận; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chia sẻ kinh nghiệm về báo chí, truyền thông đa phương tiện và sản xuất chương trình.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Lê Huy Toàn mong muốn Học viện Chính trị khu vực II quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nói riêng và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực được Học viện phân công phụ trách nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, giúp đội ngũ người làm báo từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại; nâng cao năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.