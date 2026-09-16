Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đắk Dang

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và Đồn Biên phòng Đắk Dang ký văn bản kết nghĩa

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực; Đại tá Đinh Văn Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Đồn Biên phòng Đắk Dang và xã Quảng Trực.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (ở giữa) và đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (bên trái) tham dự lễ kết nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhấn mạnh, tuyên truyền về quốc phòng - an ninh, biên giới, biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Việc kết nghĩa sẽ tạo mối quan hệ phối hợp, đồng hành lâu dài, phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng về cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi biên giới, qua đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua hoạt động kết nghĩa, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; phản ánh sinh động đời sống Nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tại buổi lễ, hai đơn vị giới thiệu khái quát tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và Đồn Biên phòng Đắk Dang ký văn bản kết nghĩa

Theo nội dung giao ước kết nghĩa, hai đơn vị duy trì trao đổi thông tin; phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chú trọng phản ánh đời sống, lao động, sản xuất của Nhân dân; những mô hình hay, cách làm hiệu quả và hoạt động của lực lượng biên phòng.

Đồng chí Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực (ngoài cùng bên trái) và Đại tá Đinh Văn Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng hai đơn vị kết nghĩa

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ; triển khai an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với đoàn thể, trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục về đường biên, cột mốc và công tác biên phòng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trao quà lưu niệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang.

Hoạt động kết nghĩa tạo thêm cầu nối giữa cơ quan báo chí và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên giới; góp phần củng cố tình quân - dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Hai đơn vị kết nghĩa chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ và chiến sĩ biên phòng