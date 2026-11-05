Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng được Quân khu 7 khen thưởng

Theo báo cáo, trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ, vượt 99,44% chỉ tiêu; hoàn thành lấy 30.649 mẫu sinh phẩm tại 58 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 9 tháng.

Toàn cảnh hội nghị

Đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng đã tìm kiếm, quy tập 26 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy 3.625 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, sớm hơn kế hoạch của tỉnh hơn 3 tháng. Đây là một trong những kết quả nổi bật của địa phương trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân tích những khó khăn trong xác minh thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ và công tác phối hợp giữa các lực lượng, địa phương; qua đó, đề ra phương hướng triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu 7 là điểm sáng trong toàn quân, toàn quốc. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh từ tư duy “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở; tập trung các địa bàn trọng điểm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Quân khu 7 khen thưởng 48 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập thể Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và 2 cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen

Việc được Quân khu 7 khen thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp của tập thể và các cá nhân thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.