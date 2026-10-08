Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia hoạt động dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên cơ quan

Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, sáng 8/10, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức chỉnh trang khuôn viên, cải tạo cảnh quan cơ quan. Qua đó, góp phần tạo không gian làm việc xanh, sạch, đẹp và lan tỏa không khí hướng về ngày hội hoa của tỉnh.

Tham dự hoạt động có đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Giám đốc và đông đảo đoàn viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tại 3 cơ sở: trụ sở chính Đà Lạt, phường Phú Thủy và phường Bắc Gia Nghĩa.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (bên trái) cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên cơ quan

Hoạt động tập trung vào việc vệ sinh môi trường, sắp xếp lại khuôn viên, chăm sóc cây xanh và trồng thêm nhiều loại hoa tại các vị trí phù hợp. Những khu vực trong cơ quan được rà soát, chỉnh trang đồng bộ, bảo đảm cảnh quan thông thoáng, gọn gàng và tạo điểm nhấn bằng các mảng xanh, sắc hoa.

Đông đảo cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh

Việc cải tạo cảnh quan không chỉ làm đẹp môi trường công sở mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Thông qua hoạt động này, tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp tiếp tục được phát huy, tạo không khí làm việc tích cực, thân thiện.

Hoạt động giúp xây dựng cảnh quan khuôn viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng xanh - sạch - đẹp

Đây là hoạt động thiết thực của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Qua đó, đơn vị góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị và công sở ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Đoàn viên Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cắt cỏ phía ngoài khuôn viên cơ quan

Cùng với thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chủ động xây dựng cảnh quan cơ quan phù hợp với không khí của sự kiện. Những mảng xanh, sắc hoa được chăm chút góp phần tạo diện mạo khang trang, thể hiện sự hưởng ứng tích cực và tinh thần sẵn sàng chào đón ngày hội hoa của tỉnh.

Đoàn viên Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan

Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng. Việc chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc hoa tại cơ quan cũng là hành động cụ thể góp phần tôn vinh giá trị của hoa, người trồng hoa và nét đẹp của Đà Lạt - Lâm Đồng.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính Đà Lạt

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính Đà Lạt

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính Đà Lạt

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính Đà Lạt

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh cơ quan tại trụ sở chính Đà Lạt

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh tại trụ sở cơ quan ở phường Phú Thủy

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh tại trụ sở cơ quan ở phường Phú Thủy

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh tại trụ sở cơ quan ở phường Phú Thủy

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh tại trụ sở cơ quan ở phường Phú Thủy

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia dọn vệ sinh tại trụ sở cơ quan ở phường Bắc Gia Nghĩa

Cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia cắt tỉa, dọn dẹp cỏ dại khu vực tiểu cảnh trước trụ sở ở phường Bắc Gia Nghĩa

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa vệ sinh khu vực cổng ra vào

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cơ sở Phú Thuỷ ra quân dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên cơ quan

Trong hơn 1 giờ đồng hồ, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa đã hoàn thành phần việc

Cây xanh được cắt tỉa gọn gàng

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa tham gia dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trụ sở làm việc

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa ra quân dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên cơ quan