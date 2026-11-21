Toàn cảnh cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế về nguồn thu, khả năng cân đối kinh phí và nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị năm 2027. Đồng thời, nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khả năng tài chính và yêu cầu hoạt động của đơn vị trong tình hình mới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp bàn một số giải pháp cho năm 2027.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các Phó Giám đốc và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Báo và PTTH Lâm Đồng như: Thời sự, Chuyên đề và Dịch vụ - Quảng cáo đã thông tin về tình hình nguồn thu của đơn vị từ hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo trong năm 2026 cũng như nêu lên những kế hoạch dự định triển khai trong năm 2027.

Trưởng Phòng Dịch vụ - Quảng cáo Nguyễn Xuân Tần có ý kiến tại cuộc họp

Ngoài công tác chuyên môn được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc phát triển “kinh tế báo chí”, tăng nguồn thu bền vững cho đơn vị cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần nỗ lực thực hiện thật tốt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Huy Toàn yêu cầu Phòng Dịch vụ - Quảng cáo thống kê số liệu các phòng tự khai thác, phát huy là cầu nối giữa phóng viên và đơn vị địa phương để có giải pháp khai thác hợp đồng hài hòa, hiệu quả, tránh chồng chéo.

Ban Giám đốc và các lãnh đạo phòng, viên chức, người lao động dự họp

Ngoài ra, đồng chí nhấn mạnh các lãnh đạo phòng chuyên môn, các phóng viên, biên tập viên, người lao động cần thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm, phóng viên phụ trách địa bàn, kết quả khai thác làm việc với sở, ngành, địa phương để có giải pháp cụ thể khai thác nguồn thu cho thời gian tới.

Ban Giám đốc và các lãnh đạo phòng, viên chức, người lao động dự họp

Để khai thác nguồn thu bền vững cho cơ quan, một số lãnh đạo phòng, các phóng viên có ý kiến cần có cơ chế chi hoa hồng vào quy chế chi tiêu nội bộ để khuyến khích anh em thực hiện hợp đồng, nâng mức nhuận bút các bài tuyên truyền; có chủ trương mở thêm nhiều chương trình truyền hình, tọa đàm, để kêu gọi tài trợ.

Trưởng Phòng Thời sự Đỗ Công Tính có ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn biểu dương lãnh đạo các phòng chuyên môn, các phóng viên, biên tập viên đã có nhiều cố gắng trong kêu gọi tài trợ, tuyên truyền, quảng cáo, góp phần tăng nguồn thu cho đơn vị.

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phát triển “kinh tế báo chí” thì phải chú ý đến việc hoạch định từng sản phẩm, phối hợp bài bản, nhịp nhàng.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Bùi Thanh Quang có ý kiến tại cuộc họp

Từng sản phẩm báo chí ở tất cả các loại hình mà LTV đang sản xuất phải được giới thiệu, làm hấp dẫn, thuyết phục các lãnh đạo từng sở, ngành, địa phương.

Từ đó, các đơn vị mới thấy được hết giá trị, tầm quan trọng của từng sản phẩm báo chí mà LTV đang có trong việc lan tỏa, góp phần làm động lực phát triển cho từng ngành, từng địa phương.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh có ý kiến tại cuộc họp

Đặc biệt, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng nhấn mạnh các phòng: Thời sự, Chuyên đề và Dịch vụ - Quảng cáo phải nhanh chóng thành lập và đi vào hoạt động các nhóm phóng viên, biên tập viên và chuyên viên phụ trách, theo dõi từng khu vực, địa bàn.

Nhiệm vụ của mỗi nhóm là phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết cho lãnh đạo phòng về việc huy động, kêu gọi nguồn thu để tuyên truyền, tài trợ, quảng cáo các sản phẩm báo chí của đơn vị.

Phó trưởng Phòng Chuyên đề Nguyễn Thị Bích Nghị có ý kiến tại cuộc họp

Theo đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, động viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Gắn liền với đó là phải làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn, nâng cao hơn nữa chất lượng ở từng loại hình báo chí như: Báo in, Báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số, phấn đấu đạt mục tiêu khai thác nguồn thu năm 2027.

Đồng chí Lê Huy Toàn yêu cầu các phòng thành lập 12 nhóm, mỗi nhóm 10 xã; xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sản phẩm đa loại hình để lan tỏa thế mạnh của đơn vị.

Phóng viên Trương Minh Chương, Phòng Thời sự có ý kiến tại cuộc họp

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tăng nguồn thu, đề nghị lãnh đạo các phòng, mỗi phóng viên, biên tập viên của đơn vị, ngoài phát huy năng lực sở trường, cần tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, đồng hành vì mục tiêu chung, cùng nhau đưa sự nghiệp báo chí và phát thanh, truyền hình Lâm Đồng không ngừng phát triển, vươn tầm. Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn

Toàn cảnh cuộc họp