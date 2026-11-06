Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp trao hơn 43 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 6-11, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi tổ chức chương trình Truyền hình nhân đạo, trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Lê Ngọc Thảo (sinh năm 1970, trú thôn Long Bình 1, xã Phước Dinh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Lê Ngọc Thảo vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh.

Đại diện Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi trao kinh phí hỗ trợ, động viên gia đình ông Lê Ngọc Thảo vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh.

Gia đình ông Thảo nhiều năm qua phải thuê nhà trọ, cuộc sống chủ yếu dựa vào thu nhập bấp bênh từ công việc lao động tự do của hai vợ chồng. Từ năm 2015, ông thường xuyên đau ốm do sỏi thận, xuất huyết dạ dày. Đến tháng 6-2025, ông được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Chi phí chữa bệnh lớn khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, kiệt quệ. Dù cuộc sống thiếu thốn, con trai ông Thảo là em Lê Ngọc Gia Phú (hiện học lớp 6, Trường THCS Phan Rang - Phân hiệu 2) vẫn chăm ngoan, học khá. Ngoài giờ học, em thường theo mẹ bán vé số, phụ giúp gia đình trang trải sinh hoạt và tiền thuốc chữa bệnh cho cha.

Dịp này, chương trình đã trao tổng cộng 43,3 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Thảo. Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng; Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi hỗ trợ 20 triệu đồng; các nhà hảo tâm đóng góp 13,3 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí điều trị, tiếp thêm động lực để ông Thảo vượt qua bệnh tật và giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.