Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp trao hơn 119 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 18-9, tại phường Bắc Cam Ranh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi, Hội Chữ thập đỏ phường Bắc Cam Ranh và Hội từ thiện Nhịp đập trái tim phường tổ chức chương trình Truyền hình nhân đạo, trao kinh phí hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Huệ (29 tuổi, Tổ dân phố Nghĩa Phú) mắc bệnh u não, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Năm 2023, chị Huệ phát hiện bệnh u não, tuy đã trải qua 3 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh nhưng bệnh tình vẫn diễn biến phức tạp. Hiện nay, chị Huệ mất thị lực, sức khỏe suy yếu, mọi sinh hoạt cần người thân chăm sóc. Qua lần tái khám gần đây, bác sĩ chẩn đoán chị Huệ có thêm một khối u mới có dấu hiệu di căn và phải tiếp tục phẫu thuật. Chồng chị vừa đi làm thuê vừa lo chăm sóc chị và 3 con nhỏ. Gia đình thuộc diện cận nghèo, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí điều trị ngày càng lớn.

Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Đại diện Công ty Cổ phần KLC Seafood trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Công ty TNHH Thương mại Ngọc Lễ trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Hội Chữ thập đỏ và mạnh thường quân phường Bắc Cam Ranh trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Hội từ thiện Nhịp đập trái tim phường Bắc Cam Ranh trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Huệ.

Tại chương trình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đã trao tổng số tiền 119,7 triệu đồng hỗ trợ gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Huệ. Trong đó, Quỹ từ thiện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng; Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội từ thiện Nhịp đập trái tim phường Bắc Cam Ranh hỗ trợ 20 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại Ngọc Lễ (phường Nha Trang) hỗ trợ 10 triệu đồng; Công ty Cổ phần KLC Seafood hỗ trợ 10 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ và mạnh thường quân phường Bắc Cam Ranh hỗ trợ 16,2 triệu đồng; Chi hội phụ nữ và mạnh thường quân Tổ dân phố Nghĩa Phú hỗ trợ 15 triệu đồng; Tổ an ninh cơ sở, Chi hội Chữ thập đỏ tổ dân phố Nghĩa Phú hỗ trợ 16 triệu đồng; số tiền còn lại do các mạnh thường quân đóng góp.