Sáng 21-11, tại Trường THCS Lê Văn Tám (phường Bảo An), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi tổ chức chương trình “Nhịp cầu khuyến học”, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đơn vị trao học bổng cho học sinh.

Tại chương trình, 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường được nhận học bổng, trong đó 4 em được hỗ trợ 5 triệu đồng/em, 2 em nhận 2 triệu đồng/em và 19 em nhận 1 triệu đồng/em. Ngoài ra, Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi còn trao học bổng định kỳ hằng tháng cho 24 học sinh, sinh viên đang được nhóm nhận đỡ đầu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 65,9 triệu đồng; trong đó, 48,9 triệu đồng hỗ trợ học sinh Trường THCS Lê Văn Tám và 17 triệu đồng dành cho các suất học bổng định kỳ.

Các đơn vị và các em học sinh tại chương trình.

Những suất học bổng không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước đến trường.