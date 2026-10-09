Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp trao 45 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 9-10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi tổ chức chương trình Truyền hình nhân đạo, trao kinh phí hỗ trợ bệnh nhân Ka tơr Thị Nhím (36 tuổi, thôn Phước Kháng, xã Thuận Bắc) mắc bệnh ung thư vú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trao kinh phí hỗ trợ cho chị Ka tơr Thị Nhím.

Chồng chị Ka tơr Thị Nhím mất cách đây 5 năm do bị đuối nước, chị Nhím đi làm công nhân nuôi con trai đang học lớp 4 Trường Tiểu học Thuận Bắc. Năm 2022, chị Nhím phát hiện bị bệnh ung thư vú trái, sau đó được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận chỉ định phẫu thuật. Hiện chị Nhím đang được chữa trị bệnh bằng phương pháp xạ trị tại bệnh viện, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động.

Nhóm từ thiện Hương Từ Bi trao tiền hỗ trợ cho chị Ka tơr Thị Nhím.

Các đơn vị trao tiền ủng hộ cho chị Ka tơr Thị Nhím.

Tại chương trình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đã trao tổng số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Ka tơr Thị Nhím. Trong đó, Quỹ từ thiện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng; nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi 20 triệu đồng; UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Bắc 5 triệu đồng; nhóm thiện nguyện Mỗi Tháng Một Lần 3 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận 2 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại Ngọc Lễ (phường Nha Trang) 2 triệu đồng; anh Hải (cây cảnh Phan Rang) 2 triệu đồng; chị Thu Hằng (Cam Ranh) 1 triệu đồng.

Thông qua chương trình rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp chị Ka tơr Thị Nhím có điều kiện điều trị bệnh và con trai chị tiếp tục đến trường.