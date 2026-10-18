Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp trao 37,5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chiều 18-10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi tổ chức chương trình Truyền hình nhân đạo, trao kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân Lưu Thị Kim Cương (thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp) mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Kim Cương đang điều trị chạy thận nhân tạo 1 tuần 3 buổi tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, sức khỏe giảm sút, không lao động được. Chồng của bà đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, không may bị tai nạn phải phẫu thuật nối xương bàn chân và hiện chỉ ở nhà, đi lại khó khăn.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hai con của vợ chồng bà Kim Cương chăm ngoan, học giỏi. Con gái lớn của bà hiện là sinh viên năm thứ 4 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, con trai thứ hai đang học lớp 11.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và các mạnh thường quân trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Lưu Thị Kim Cương.

Tại chương trình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đã trao tổng số tiền 37,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Lưu Thị Kim Cương.

Trong đó, Quỹ từ thiện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng; nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi hỗ trợ 22 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại Ngọc Lễ (phường Nha Trang) hỗ trợ 2 triệu đồng; một nhà hảo tâm ở phường Nam Nha Trang hỗ trợ 2 triệu đồng; bà Hoài Nam hỗ trợ 1 triệu đồng; số tiền còn lại do các mạnh thường quân đóng góp.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, giúp bà Lưu Thị Kim Cương có điều kiện điều trị bệnh và hai con của bà tiếp tục đến trường.