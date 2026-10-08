Chiều 8-10, tại Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Nha Trang (số 12 Thi Sách, phường Nha Trang) diễn ra lễ bế mạc Hội thao truyền thống Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, trực thuộc Tỉnh ủy và MTTQ năm 2026. Đến dự có đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lương Đức Hải cùng đại diện Ban tổ chức hội thao trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích thi đấu xuất sắc.

Hội thao thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 10 đơn vị gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa. Tại hội thao, các vận động viên tham gia tranh tài 4 môn bóng bàn, cầu lông, sút cầu môn nữ, nhảy bao bố với các nội dung đơn, đôi, tập thể.

Đại diện Ban tổ chức hội thao trao giải cho các vận động viên nữ thi đấu môn bóng bàn.

Đại diện Ban tổ chức hội thao trao giải các đôi vận động viên thi đấu môn cầu lông.

Đại diện Ban tổ chức hội thao trao giải cho đội đạt giải nhất môn nhảy bao bố.

Đại diện Ban tổ chức hội thao trao giải cho các đơn vị đạt giải sút cầu môn nữ.

Sau 1 ngày diễn ra các trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức hội thao đã trao 114 huy chương các loại cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Với thành tích thi đấu xuất sắc ở các môn, đơn vị Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa giành giải nhất toàn đoàn; Trường Chính trị tỉnh giành giải nhì; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giành giải ba; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt giải phong cách.

P.H