Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cán bộ, nhân viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thực hành chữa cháy, di chuyển đến nơi an toàn trong tình huống cháy giả định.

Theo tình huống giả định, một vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc tầng 3 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, số 58 Hùng Vương, phường Thuận Hóa. Nguyên nhân do chập điện tại ổ cắm, phát sinh tia lửa bén vào các vật liệu dễ cháy. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói, khí độc, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, cắt điện khu vực xảy ra cháy, gọi điện đến số 114, đồng thời tổ chức hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn, di chuyển tài sản và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và phun nước khống chế, dập tắt đám cháy giả định.

Thông qua buổi diễn tập, cán bộ, viên chức và người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế được nâng cao nhận thức, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.