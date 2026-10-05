Thành ủy Hà Nội vừa quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Quyết định nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí Thủ đô, nâng cao năng lực dẫn dắt thông tin và phục vụ công chúng.

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Ba đơn vị được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận công chúng của từng loại hình báo chí.

Cùng với 3 cơ quan báo chí, cơ cấu tổ chức còn có 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung, gồm: Văn phòng; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Ba đơn vị báo chí có tổng số 20 phòng chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất. Cơ quan chủ động quyết định việc phân bổ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp các phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm giữ nguyên tổng số 20 phòng và tránh trùng lặp chức năng với cấp cơ quan.

Việc kiện toàn mô hình kế thừa kết quả hợp nhất sáu cơ quan báo chí của thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất chuyên sâu và phát triển trên môi trường số. Trọng tâm của bước chuyển này là kết nối nguồn lực, hoàn thiện cơ chế điều hành và tạo điều kiện để từng loại hình báo chí phát huy tốt nhất sở trường.

Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số được đặt trong một chiến lược phát triển chung, với sự phân công rõ ràng về sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.