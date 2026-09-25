Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Tết Trung thu, các em thiếu nhi được hòa mình vào nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, đố vui có thưởng cùng chị Hằng, chú Cuội tạo nên không khí rộn ràng tại các điểm tổ chức.

Lãnh đạo cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao quà cho con em cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị tại phường Đạo Thạnh.

Trao quà cho con em cán bộ, viên chức, lao động của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tại phường Đạo Thạnh.

Lãnh đạo cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm cùng các bé.

Trong đêm hội, Ban Tổ chức trao tặng hơn 193 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi tại 2 địa điểm tổ chức. Đêm hội mang đến cho các em sân chơi bổ ích, niềm vui đón Tết Trung thu, góp phần động viên các em học tập tốt, phấn đấu luôn là con ngoan, trò giỏi.

Lãnh đạo cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao quà cho con em cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị tại phường Cao Lãnh.

Chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần đối với cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời góp phần mang đến cho các em thiếu nhi những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu năm 2026.