Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thăm, chúc mừng các doanh nghiệp

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thăm, chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sáng 13-10, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đến thăm, chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Viễn thông Đồng Tháp.

Tại các nơi đến thăm, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động các đơn vị; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và phong trào thể dục thể thao.

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thăm, chúc mừng Viễn thông Đồng Tháp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Viễn thông Đồng Tháp đã tích cực đồng hành cùng Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trong các chương trình có ý nghĩa như: Học bổng “Chắp cánh ước mơ”, “Đường đến vinh quang”, Giải Việt dã… Sự đồng hành của các doanh nghiệp đã góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, nỗ lực học tập, phát huy năng lực và nuôi dưỡng ước mơ trên hành trình chinh phục tri thức; đồng thời, lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; duy trì sự phối hợp, đồng hành trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, an sinh xã hội và phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Viễn thông Đồng Tháp cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, chúc mừng của Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với đơn vị triển khai các chương trình thiết thực, góp phần phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thăm và chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 12-10, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đã đến thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (phường Cao Lãnh), Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Đồng Tháp (phường Cao Lãnh), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (phường Mỹ Trà), Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (phường Mỹ Trà), Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đồng Tháp (phường Cao Lãnh), Công ty TNHH Hùng Cá (xã Bình Thành).

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Tại mỗi nơi đến thăm, Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đã thông tin về tình hình hoạt động cơ quan, các chương trình phát sóng, các loại hình, nền tảng đăng tải thông tin; trong đó, kênh THĐT1 xếp vị trí thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn công tác chúc mừng lãnh đạo Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Đồng Tháp.

Thay mặt tập thể viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh chúc lãnh đạo và tập thể các doanh nghiệp, ngân hàng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc các đơn vị tiếp tục phát triển lớn mạnh.

Đoàn công tác chúc mừng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp chúc mừng Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đồng Tháp.

Nhà báo Ngô Thị Ngọc Hạnh cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị đã đồng hành Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trong suốt thời gian qua; đồng thời khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế địa phương và đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có sự hợp tác đầy ý nghĩa với Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp.

Đoàn công tác chúc mừng Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp chúc mừng Công ty TNHH Hùng Cá.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp mong muốn các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng tiếp tục đồng hành, phối hợp với đơn vị trong công tác tuyên truyền và các hoạt động vì cộng đồng.