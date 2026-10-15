Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp khảo sát ý kiến khán giả, độc giả

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của quý khán giả, quý độc giả, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp thực hiện cuộc khảo sát và trân trọng lắng nghe ý kiến đánh giá của quý vị; những điều quý vị mong muốn về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của Truyền hình Đồng Tháp và Báo Đồng Tháp.

Mỗi bảng trả lời khảo sát của quý anh/chị sẽ được gắn một mã số để tham gia chương trình dự thưởng, dự kiến diễn ra vào ngày 23-10 tới đây. Những thông tin thu thập chỉ phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá và cải tiến chất lượng nội dung, hình thức của Báo Đồng Tháp, Truyền hình Đồng Tháp.

Trận trọng mời quý anh/chị cùng bấm vào đường link dưới đây hoặc quét mã QR để tham gia khảo sát.

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của quý anh/chị!

Thời gian tham gia khảo sát từ 15-10-2026 - 31-10-2026:

1. Link Khảo sát độc giả báo in, báo điện tử:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd7JgB.../viewform...

2. Link Khảo sát khán giả truyền hình Đồng Tháp: