Phóng viên Thanh Trường, đại diện cho nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, nhận giải B thể loại phát thanh, podcast.

Ngày 18-11, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới.

Tại Lễ trao giải, tác phẩm “Từ đề án 1 triệu héc-ta lúa phát thải thấp: Khi hạt lúa biết thở” của nhóm tác giả Thanh Trường, Lê Duyên, Xuân Hoàng, Thu Thảo (Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp) được trao giải B chung cuộc ở thể loại phát thanh/podcast.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Bùi Thị Thơm phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải.

Với hình tượng ẩn dụ “hạt lúa biết thở”, tác phẩm phản ánh sinh động phương thức canh tác lúa thế hệ mới: Nơi cây lúa và đất đai được giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật và tiết giảm nước tưới. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng hạt gạo, giảm phát thải khí nhà kính.

Tác phẩm còn nhìn thẳng vào những băn khoăn, điểm nghẽn trong thực tiễn triển khai để cùng hướng đến một tương lai xanh, bền vững cho cây lúa vùng đồng bằng.

Các tác giả nhận giải B Giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026.

Giải báo chí năm nay được phát động từ ngày 5-12-2025. Sau 10 tháng, Ban Tổ chức nhận gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, Giải báo chí có 1.586 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast và truyền hình.

Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới, có 3.500 tác phẩm, sản phẩm dự thi.

Chung cuộc, Ban Tổ chức trao 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích và 11 giải Chuyên đề cho Giải báo chí. Cuộc thi ảnh có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng hơn 530 triệu đồng.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, đây là sân chơi lớn nhất trong các giải báo chí chuyên về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của người làm báo trong việc phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, cổ vũ đổi mới và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển “tam nông”.