Đồng chí Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn đến thăm, chúc mừng: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tiền Giang, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Đồng Tháp.

Tại các nơi đến thăm, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Đồng thời, chúc các đơn vị tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Đồng Tháp.

Dịp này, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin, chia sẻ các hoạt động, kết quả nổi bật cũng như những vấn đề của ngành Giáo dục. Qua đó, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, phản ánh sinh động thực tiễn ngành Giáo dục. Các thông tin, hoạt động của ngành sẽ được Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp phản ánh đến bạn đọc, khán giả, thính giả trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đến gửi lời chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, gửi lời chúc mừng đến cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.