Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trao tặng máy tính cho Đồn biên phòng Lộc Thành và tặng quà động viên Đội K76

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cao Quốc Sang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự chương trình có Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cao Quốc Sang; Phó Thư ký Trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai Nguyễn Bảo Ngân và các đại biểu.

Trung tá Lê Văn Toàn, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Lộc Thành cho biết: Đồn được giao quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 14,5km và phụ trách 3 ấp thuộc xã Lộc Thành. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm làm tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết thân thiện với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc ở xã biên giới, nhất là 3 ấp mà đồn được giao quản lý...

Đoàn trao tặng 2 bộ máy tính cho Đồn biên phòng Lộc Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Trung tá Lê Văn Toàn khẳng định: Trong thành tích của đơn vị thời gian qua ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ, Đồn biên phòng Lộc Thành luôn đón nhận sự quan tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Việc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và các nhà tài trợ đã trao tặng 2 bộ máy tính, máy in tiếp tục giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt hơn nữa công việc, nhất là hưởng ứng nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cao Quốc Sang cho biết: Chương trình thăm, tặng quà cho đồn biên phòng cũng nằm trong nghị quyết của Đảng bộ giao các chi bộ theo chủ trương “mỗi chi bộ một địa chỉ thân thiện”. Chương trình tặng quà hôm nay do Chi bộ Phòng Thư ký biên tập và các đơn vị trong cơ quan chung tay vận động thực hiện nhằm góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ đồn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững vai trò chủ trì nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn tặng quà động viên Đội K76. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau khi thăm, tặng quà Đồn biên phòng Lộc Thành, đoàn công tác tiếp tục đến thăm, động viên và trao phần quà trị giá 30 triệu đồng do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai vận động trao tặng Đội K76, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh và các hướng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.