Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trao 65 suất học bổng và quà trung thu

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cùng các đơn vị đồng hành trao học bổng, bánh trung thu, lồng đèn và bánh kẹo cho học sinh Trường tiểu học và THCS Nam Cát Tiên. Ảnh: Minh Huệ

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 65 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, cho học sinh nghèo, mồ côi và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng là sự động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Đại diện Công ty TNHH Yến sào Lamnest trao tặng bánh trung thu cho các em học sinh Trường tiểu học và THCS Nam Cát Tiên. Ảnh: Minh Huệ

Ban tổ chức, các đơn vị tài trợ và mạnh thường quân chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh tại chương trình. Ảnh: Minh Huệ

Bên cạnh học bổng, Ban tổ chức và các nhà tài trợ còn trao 65 phần bánh trung thu cùng lồng đèn, bánh kẹo và nhiều phần quà ý nghĩa, mang đến cho học sinh một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026” là 109 triệu đồng do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai vận động các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và mạnh thường quân chung tay đóng góp, gồm: Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Jewel Chapter; BNI Wealthy Chapter, Công ty TNHH Xây dựng TMDV Trịnh Lê; Hệ thống Viện thẩm mỹ Thảo Velia; Công ty TNHH Yến sào Lamnest; Trường mầm non - tiểu học - THCS Sao Khuê; Công ty TNHH Giáo dục - Đào tạo GIANTS; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ASTRA; Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam); Công ty Cổ phần DOMILK; Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 9 - Phòng PC07 - Công an thành phố Đồng Nai.

Ban tổ chức trao thư tri ân các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp và mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Minh Huệ

Thầy Trương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Nam Cát Tiên trao thư cảm ơn Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai vì đã đồng hành, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026” không chỉ mang đến niềm vui cho các em học sinh trong dịp Tết Trung thu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.