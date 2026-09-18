Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trao 65 suất học bổng và quà trung thu
Hòa chung không khí vui Tết Trung thu, ngày 18-9, tại Trường tiểu học và THCS Nam Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với nhà trường cùng các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân tổ chức chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026”, trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 65 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, cho học sinh nghèo, mồ côi và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng là sự động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, vững bước trên con đường chinh phục tri thức.
Bên cạnh học bổng, Ban tổ chức và các nhà tài trợ còn trao 65 phần bánh trung thu cùng lồng đèn, bánh kẹo và nhiều phần quà ý nghĩa, mang đến cho học sinh một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026” là 109 triệu đồng do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai vận động các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và mạnh thường quân chung tay đóng góp, gồm: Tổ chức kết nối kinh doanh BNI Jewel Chapter; BNI Wealthy Chapter, Công ty TNHH Xây dựng TMDV Trịnh Lê; Hệ thống Viện thẩm mỹ Thảo Velia; Công ty TNHH Yến sào Lamnest; Trường mầm non - tiểu học - THCS Sao Khuê; Công ty TNHH Giáo dục - Đào tạo GIANTS; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ASTRA; Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam); Công ty Cổ phần DOMILK; Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 9 - Phòng PC07 - Công an thành phố Đồng Nai.
Chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026” không chỉ mang đến niềm vui cho các em học sinh trong dịp Tết Trung thu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-dong-nai-trao-65-suat-hoc-bong-va-qua-trung-thu-c31143f/