Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng quà trung thu cho trẻ em dân tộc thiểu số
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026”, sáng 24-9, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã tổ chức đoàn đến thăm, trao 100 phần quà Trung thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số tại xã Xuân Phú và phường Xuân Lộc.
Đoàn do ông Cao Quốc Sang, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai làm trưởng đoàn.
Tại Trường TH-THCS Lý Thường Kiệt (xã Xuân Phú), đoàn đã trao 40 phần quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp đó, tại Trường mầm non Xuân Thọ (phường Xuân Lộc), đoàn trao thêm 60 phần quà đến các em nhỏ.
Mỗi phần quà gửi trao dịp này gồm bánh trung thu, bánh kẹo, lồng đèn và sữa, với tổng kinh phí thực hiện là 45 triệu đồng.
Chương trình nhận được sự đồng hành, chung tay hỗ trợ tích cực từ các tổ chức, đơn vị và cá nhân nhà tài trợ, như Cửa hàng Điện máy Hậu; Bệnh viện Đồng Nai -2; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam; Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam; ông Nguyễn Tấn Pháp (Công ty TNHH Pouchen Việt Nam); bác sĩ Nguyễn Công Viên (Nha khoa Sài Gòn - Biên Hòa); ông Võ Tá Minh (Vietcombank Đông Đồng Nai)...
Những phần quà đong đầy tình yêu thương đã mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/am-ap-mua-trung-thu-voi-hoc-sinh-dan-toc-cho-ro-o-xuan-loc-e7d7e29/