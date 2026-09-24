Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng quà trung thu cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ông Cao Quốc Sang (thứ 5 từ trái qua), Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cùng lãnh đạo phường Xuân Lộc, Trường TH-THCS Lý Thường Kiệt và các nhà tài trợ trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Viết Cường

Đoàn do ông Cao Quốc Sang, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai làm trưởng đoàn.

Tại Trường TH-THCS Lý Thường Kiệt (xã Xuân Phú), đoàn đã trao 40 phần quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp đó, tại Trường mầm non Xuân Thọ (phường Xuân Lộc), đoàn trao thêm 60 phần quà đến các em nhỏ.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam trao quà cho các cháu Trường mầm non Xuân Thọ (phường Xuân Lộc). Ảnh: Viết Cường

Mỗi phần quà gửi trao dịp này gồm bánh trung thu, bánh kẹo, lồng đèn và sữa, với tổng kinh phí thực hiện là 45 triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện Đồng Nai -2 trao quà cho các cháu Trường mầm non Xuân Thọ. Ảnh: Viết Cường

Chương trình nhận được sự đồng hành, chung tay hỗ trợ tích cực từ các tổ chức, đơn vị và cá nhân nhà tài trợ, như Cửa hàng Điện máy Hậu; Bệnh viện Đồng Nai -2; Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam; Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam; ông Nguyễn Tấn Pháp (Công ty TNHH Pouchen Việt Nam); bác sĩ Nguyễn Công Viên (Nha khoa Sài Gòn - Biên Hòa); ông Võ Tá Minh (Vietcombank Đông Đồng Nai)...

Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Thọ trao thư cảm ơn cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và các nhà tài trợ. Ảnh: Viết Cường

Những phần quà đong đầy tình yêu thương đã mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Báo và Phát thanh, Truyển hình Đồng Nai cùng các nhà tài trợ trao quà cho các cháu Trường mầm non Xuân Thọ. Ảnh: Viết Cường