Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026), chiều 20-10, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Đồng Nai tổ chức họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.
Tham dự có Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn; các Phó Giám đốc Báo và PTTH Đồng Nai: Trần Nam Đông, Hoàng Thị Bích Phú cùng lãnh đạo các phòng, cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách đang công tác tại cơ quan.
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn cơ sở đối với đời sống tinh thần của nữ cán bộ, viên chức, người lao động.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác chuyên môn cũng như trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sáng tạo, đội ngũ nữ cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và PTTH Đồng Nai đã không ngừng nỗ lực, vừa hoàn thành tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người làm báo, tích cực tham gia phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về công tác tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan.
Tại họp mặt, Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể nữ cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Báo và PTTH Đồng Nai ngày càng phát triển.
Tại buổi họp mặt, BS.CKI Nông Hoàng Mới, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đồng Nai -2 đã chia sẻ, tư vấn cho chị em phụ nữ những kiến thức hữu ích và kinh nghiệm trong điều trị, chăm sóc da.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202610/bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-dong-nai-hop-mat-ky-niem-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-bd51750/