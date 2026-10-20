Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn phát biểu tại họp mặt. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự có Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn; các Phó Giám đốc Báo và PTTH Đồng Nai: Trần Nam Đông, Hoàng Thị Bích Phú cùng lãnh đạo các phòng, cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách đang công tác tại cơ quan.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách. Ảnh: Công Nghĩa

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn cơ sở đối với đời sống tinh thần của nữ cán bộ, viên chức, người lao động.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Trần Nam Đông tặng quà cho nữ cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác chuyên môn cũng như trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sáng tạo, đội ngũ nữ cán bộ, viên chức, người lao động của Báo và PTTH Đồng Nai đã không ngừng nỗ lực, vừa hoàn thành tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người làm báo, tích cực tham gia phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về công tác tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tham dự họp mặt. Ảnh: Công Nghĩa

Tại họp mặt, Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể nữ cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Báo và PTTH Đồng Nai ngày càng phát triển.

Đại diện Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng quà nữ cán bộ, viên chức, người lao động. Ảnh: Công Nghĩa

Đại diện Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng hoa chúc mừng khách mời. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi họp mặt, BS.CKI Nông Hoàng Mới, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đồng Nai -2 đã chia sẻ, tư vấn cho chị em phụ nữ những kiến thức hữu ích và kinh nghiệm trong điều trị, chăm sóc da.