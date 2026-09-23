Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền với VTV5

Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 8 tháng đầu năm 2026, công tác phối hợp giữa VTV5 và các cơ quan báo chí địa phương được triển khai thường xuyên, phản ánh đa dạng các mặt đời sống kinh tế - xã hội, văn hoá, dân tộc và nông thôn trên mọi vùng miền.

Sự cộng tác tích cực với hàng ngàn tin, bài từ các địa phương đã giúp VTV5 cập nhật thông tin phong phú, kịp thời và bám sát vấn đề dân sinh tại cơ sở.

Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, mong muốn đẩy mạnh phối hợp với VTV5 nhằm phản ánh đậm nét đời sống người dân vùng sông nước Cà Mau.

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau được đánh giá là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền với VTV5 thời gian qua. Các tin, bài được gửi về thường xuyên, nội dung phong phú và chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao, phản ánh khá toàn diện đời sống người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Nhà báo Huỳnh Hoài Hãn, Trưởng phòng Phóng viên, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, nêu những bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cộng tác tin, bài với VTV5.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí địa phương đề nghị VTV5 tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là giữa Phòng Thời sự VTV5 với các đơn vị cộng tác.

Đồng thời, đề nghị VTV5 nghiên cứu xây dựng cơ chế đặt hàng chương trình linh hoạt, cụ thể và thông thoáng hơn, giúp các cơ quan báo chí địa phương chủ động hơn trong khâu lựa chọn đề tài, thể loại và tổ chức sản xuất, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền của VTV5.

Nhà báo Đỗ Thị Thuỳ Dương, Phó Trưởng phòng Thời sự (VTV5), phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận các ý kiến đề xuất, Nhà báo Đỗ Thị Thuỳ Dương, Phó Trưởng phòng Thời sự (VTV5), cảm ơn sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí địa phương; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là "cánh tay nối dài", cộng tác nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, nhất là các đề tài về khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Nhà báo Huỳnh Hoài Hãn, Trưởng phòng Phóng viên, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau (thứ hai từ trái sang), đại diện đơn vị nhận Giấy khen của VTV5.

Dịp này, VTV5 trao Giấy khen cho các cơ quan báo chí địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp sản xuất chương trình, tuyên truyền trong thời gian qua./.