Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau chuẩn bị chu đáo 2 cuộc thi cấp tỉnh

Cuộc họp do Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau chủ trì, với sự tham dự của đại diện của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Ông Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026, cuộc họp tập trung rà soát tiến độ, thống nhất các nội dung cho hai sự kiện: Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau và Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I năm 2026.

Ban tổ chức và đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp đã trao đổi, thống nhất phương án triển khai các cuộc thi cấp tỉnh năm 2026.

Theo đó, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau là đơn vị đầu mối, chủ trì xây dựng thể lệ, kịch bản, dự toán kinh phí, vận động tài trợ và đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp thẩm định nội dung nghệ thuật, chuẩn bị cơ sở vật chất sân khấu, âm thanh, ánh sáng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Hiện, Trưởng phòng Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hoá tỉnh, thảo luận về kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình.

Ban tổ chức yêu cầu các bộ phận ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tiếp nhận hồ sơ, quản lý và bình chọn trực tuyến; đồng thời tuân thủ các mốc thời gian theo thể lệ.

Đối với Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/10/2026; tổng hợp danh sách trước 16 giờ ngày 18/10/2026; vòng bán kết dự kiến diễn ra từ ngày 22-29/10/2026 với khoảng 120 thí sinh tham gia.

Đối với Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh”, thời gian tiếp nhận ảnh dự thi trực tuyến đến hết ngày 13/11/2026.

Bà Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phát biểu, thảo luận về kế hoạch phối hợp tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lâm Hồ Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, nhấn mạnh đây là những sự kiện văn hoá - truyền thông có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, phát hiện, lan toả những nhân tố trẻ, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau.

Đồng thời, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau đề nghị các thành viên Ban tổchức bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác tổ đúng kế hoạch, thể lệ, chuyên nghiệp./.