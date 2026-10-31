Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh gặp mặt cộng tác viên và phát động Giải báo chí 'Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội'

Ban tổ chức phát động Giải báo chí “Trọn nghĩa tri ân – Vẹn tình đồng đội”. (Ảnh: ĐG)

Dự chương trình có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố qua các thời kỳ cùng hơn 50 cộng tác viên tiêu biểu.

Trước chương trình, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng cộng tác viên tiêu biểu dâng hương tưởng niệm các vị vua triều Lý tại Đền Đô (phường Từ Sơn) và tham quan Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng.

Hiện nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh duy trì hệ thống sản phẩm báo chí đa dạng: báo in (hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, báo thứ Bảy và báo Cuối tháng), báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung; phát thanh 17 giờ/ngày và truyền hình 24 giờ/ngày.

Báo in đạt bình quân 39.000 tờ/kỳ; Báo Bắc Ninh điện tử thường xuyên nằm trong tốp 5 báo Đảng địa phương có lượng bạn đọc cao nhất cả nước, nhiều tháng dẫn đầu với 10–15 triệu lượt truy cập/tháng. Cơ quan hiện có hơn 100 cộng tác viên thường xuyên cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà khoa học uy tín tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Bắc Ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói và diễn đàn của nhân dân; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung thông tin ngày càng phong phú, kịp thời phản ánh sự kiện chính trị, thành tựu các lĩnh vực, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Kết quả đó có sự đóng góp thiết thực của lực lượng cộng tác viên, góp phần mở rộng mạng lưới thông tin, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh (đứng giữa) biểu dương, khen thưởng các cộng tác viên tiêu biểu.

Nhân dịp này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã biểu dương, khen thưởng các cộng tác viên tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền.

Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh mong muốn đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tâm huyết và sáng tạo; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, phản ánh khách quan, toàn diện thực tiễn phát triển của địa phương; chủ động phát hiện, tham mưu những vấn đề mới, cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Tại chương trình, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng các sở, ngành liên quan chính thức phát động Giải báo chí “Trọn nghĩa tri ân - Vẹn tình đồng đội” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Đồng chí Trần Đức Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh phát động cuộc thi. Giải nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tôn vinh cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; phát hiện, biểu dương tấm gương tiêu biểu, nghĩa cử nhân ái, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đặc biệt khuyến khích các tác phẩm phản ánh hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và những câu chuyện xúc động đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình.

Giải được tổ chức với bốn loại hình: báo in (bao gồm ảnh báo chí), báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 22 giải, tổng giá trị 240 triệu đồng: 2 giải Nhất (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải Nhì (mỗi giải 15 triệu đồng), 6 giải Ba (mỗi giải 10 triệu đồng), 8 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng) và 2 giải “Nhân vật điển hình, tiêu biểu” (mỗi giải 5 triệu đồng).

Tác phẩm dự thi phải phản ánh hoạt động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đã được đăng hoặc phát sóng từ ngày 30/6/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi không quá 3 tác phẩm.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/5/2027 đến hết ngày 30/6/2027 tại Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh (Tầng 9 nhà B liên cơ quan thành phố, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh; điện thoại 0204.3853.422 hoặc 0946.244.929). Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 27/7/2027.