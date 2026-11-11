Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đoạt 2 giải B giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ trao giải.

Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Giải nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước với số lượng tác phẩm tham dự năm sau nhiều hơn năm trước.

Các đại biểu dự Lễ trao giải.

Tại giải lần này, Ban Tổ chức Giải nhận được 2.767 bài dự thi của 5 thể loại báo chí gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà tham dự Lễ trao giải.

Sau thời gian chấm bài, Hội đồng Sơ khảo chọn được 116 tác phẩm, trong đó báo in 32 tác phẩm, báo điện tử 41 tác phẩm, phát thanh 15 tác phẩm; truyền hình 21 tác phẩm; ảnh báo chí 7 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã xem xét, chấm xếp hạng giải; kết quả có 90 tác phẩm xuất sắc đoạt giải.

Các tác phẩm đoạt giải năm nay có nội dung, hình thức thể hiện ấn tượng, nổi bật với những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội, cộng đồng nhiều thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống. Nhiều tác phẩm góp phần cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà chúc mừng các tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đoạt giải.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải cho 90 tác phẩm xuất sắc nhất. Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh có 2 tác phẩm đoạt giải B gồm: Loạt 5 kỳ về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Dân vận khéo mở đường thành công cho dự án lớn của nhóm tác giả Nguyễn Trung Hiền, Nguyễn Giang Nam, Chu Anh Nguyên, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thế Phương, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Ánh Nguyệt; loạt 3 bài Bắc Ninh - Tiên phong phát triển công nghiệp bán dẫn của nhóm tác giả Cao Minh Ngọc - Trịnh Thị Lan.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Đồng chí khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao chất lượng các tác phẩm tham dự giải năm nay và những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo trong tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác giả Chu Anh Nguyên (thứ ba bên phải), Trịnh Lan (thứ hai bên trái), Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đại diện nhóm tác giả nhận giải B.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, quan tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những vấn đề phát sinh từ cơ sở; góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong kỷ nguyên số, báo chí cần phát huy vai trò định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.