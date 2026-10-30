Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tại xã Tam Đa, Đoàn đến thăm và trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Nguyễn Anh Đức, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Đức không có cha, mẹ bị khiếm thị và sức khỏe yếu, cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Vượt lên nghịch cảnh, Đức luôn nỗ lực học tập, đạt giải Khuyến khích môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 và trúng tuyển đại học với 26 điểm.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh và nhà tài trợ trao học bổng cho em Diêm Trọng Vũ.

Tại phường Võ Cường, Đoàn trao 2 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng cho các em: Diêm Trọng Vũ, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, cả bố và mẹ em đều bị khuyết tật nặng do ảnh hưởng của chất độc da cam; Nguyễn Văn Phan Anh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Võ Cường, em mồ côi mẹ, hiện sống cùng bà, bố mang bệnh nặng không có khả năng lao động. Dù điều kiện gia đình còn nhiều thiếu thốn, cả hai em đều nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập xuất sắc.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh nhấn mạnh: Thời gian qua, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội thông qua việc đồng hành, kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, qua đó, thể hiện trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí. Mỗi suất học bổng không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh và nhà tài trợ trao học bổng cho em Nguyễn Văn Phan Anh.

Bà Lê Thị Kiệm chia sẻ, mong muốn của bà là được góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, hiếu học. Bà hy vọng sự hỗ trợ hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội.

Những suất học bổng được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng; góp phần tiếp sức cho những ước mơ vượt khó, để không em học sinh nào phải từ bỏ con đường học tập vì hoàn cảnh khó khăn.