Báo và phát thanh, truyền hình An Giang: Lan tỏa thông tin, tiếp sức hành trình tìm kiếm liệt sĩ

Báo An Giang điện tử tuyên truyền thông tin về Đội K93 quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền

Xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng vừa là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thời gian qua Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực tuyên truyền hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm. Nội dung tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả tìm kiếm, quy tập trong tỉnh và tại Campuchia; việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, bàn giao mẫu phục vụ giám định; các lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ...

Công tác tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Mỗi loại hình có cách thể hiện riêng, cùng hướng đến mục tiêu đưa thông tin chính thống đến công chúng, vận động người dân cung cấp thông tin và chung tay thực hiện công tác tri ân.

Trên truyền hình, hoạt động của chiến dịch 500 ngày đêm được phản ánh thường xuyên trong chương trình thời sự hằng ngày của ATV, với dòng tít nhận diện “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” tiếp tục được duy trì; chuyên mục “Theo dấu đồng đội” được mở mới, phát sóng định kỳ 2 kỳ/tháng. Nội dung tập trung phản ánh hoạt động tại hiện trường, phỏng vấn nhân chứng và thông báo tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ. Hình ảnh thực tế, lời kể của nhân chứng giúp khán giả hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời thấy được ý nghĩa của việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ở lĩnh vực phát thanh, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang thực hiện 35 tin, bài tuyên truyền về chiến dịch. Nội dung đề cập ý nghĩa, quá trình triển khai; công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, bàn giao mẫu phục vụ giám định; sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, công an và chính quyền cơ sở; những câu chuyện về người lính, thân nhân liệt sĩ và hoạt động tri ân.

Các tác phẩm như “An Giang - Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình của trái tim và trách nhiệm”, “Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm, trả lại tên cho liệt sĩ”, chuyển tải thông tin thời sự gắn với thông điệp nhân văn. Với cách thể hiện ngắn gọn, gần gũi, phát thanh góp phần đưa thông tin đến nhiều nhóm công chúng.

Theo Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Nguyễn Việt Tiến, trên báo An Giang điện tử từ ngày 19/5 đến ngày 21/10/2026, chuyên mục “Chiến dịch 500 ngày đêm” đăng 96 tin, bài, trong đó có 44 tin, bài do đơn vị tự sản xuất; đồng thời thực hiện 3 clip và 2 infographic. Riêng 44 tin, bài tự sản xuất đạt tổng cộng 118.396 lượt xem, bình quân khoảng 2.691 lượt xem mỗi tin, bài. Tin “An Giang tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ” đạt 36.552 lượt xem; tin “Đội K92 quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại An Giang” đạt 4.989 lượt xem. Lượng truy cập cho thấy công chúng quan tâm đến cả những sự kiện lớn lẫn hoạt động cụ thể của lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đối với báo in, từ tháng 6/2026 đến nay đăng 24 tin, 12 bài về chiến dịch. Các tác phẩm chú trọng chiều sâu, chân dung nhân vật và câu chuyện giàu cảm xúc. Bài “Gửi niềm hy vọng tìm được người thân” phản ánh hành trình của những thân nhân liệt sĩ vượt đường xa đến lấy mẫu ADN, gửi gắm hy vọng tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi. Bài “Tiếp nối hành trình tri ân” khắc họa sự bền bỉ, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Đội K93 và các lực lượng liên quan. Công tác tìm kiếm, quy tập được nhìn nhận từ góc độ tình cảm gia đình, trách nhiệm của người lính và giá trị của sự tri ân.

Trên các nền tảng số, sản phẩm báo chí tiếp tục được phân phối qua fanpage, TikTok, YouTube và những kênh phù hợp. Đơn vị chú trọng đăng tải video ngắn, clip phóng sự và nội dung đa phương tiện để mở rộng khả năng tiếp cận, nhất là với công chúng trẻ. Thông tin thời sự được cập nhật trên báo điện tử, hình ảnh được phản ánh trên truyền hình, câu chuyện được khai thác sâu trên báo in và phát thanh, sau đó tiếp tục lan tỏa trên môi trường số. Cách làm này giúp các loại hình hỗ trợ, bổ sung cho nhau, mở rộng phạm vi tiếp cận của thông tin, tuyên truyền.

Kết nối thông tin, tiếp sức hành trình tri ân

Ông Nguyễn Việt Tiến cho rằng: “Mỗi sản phẩm báo chí là một nhịp cầu thông tin. Mỗi câu chuyện được lan tỏa là một lời tri ân. Trách nhiệm của chúng tôi là làm cho những nhịp cầu ấy ngày càng vững chắc, để hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng, liệt sĩ luôn nhận được sự đồng hành của toàn xã hội”.

Hiệu quả tuyên truyền còn thể hiện qua việc kết nối thông tin với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên - Đội trưởng Đội K93 cho biết: “Thông qua thư ngỏ, các tin, bài tuyên truyền rộng rãi, Đội K93 đã tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn, thư tìm mộ liệt sĩ của cựu chiến binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ để có cơ sở rà soát, đối chiếu hồ sơ lưu trữ chặt chẽ, sát thực tế”.

Sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đội tìm kiếm, quy tập và chính quyền cơ sở đã góp phần đưa thông tin đến đúng đối tượng, đồng thời khuyến khích người dân cung cấp tư liệu, manh mối về liệt sĩ. Đây là nguồn thông tin có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình rà soát, xác minh, đối chiếu hồ sơ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.