Báo và phát thanh, truyền hình An Giang kết nối doanh nghiệp chăm lo an sinh xã hội

Báo và phát thanh, truyền hình An Giang làm việc với Công ty Petrolimex An Giang.

Một trong những nội dung được các bên trao đổi là tăng cường hỗ trợ chương trình “Trợ giúp khẩn cấp” của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, qua đó kết nối nguồn lực cộng đồng để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc ở phường Long Xuyên, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trao đổi với đại diện hai doanh nghiệp về nội dung tuyên truyền, hình thức phối hợp và tổ chức các hoạt động hướng đến cộng đồng trong thời gian tới.

Petrolimex An Giang hiện có 52 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và hơn 40 thương nhân nhượng quyền trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021–2025, sản lượng xăng dầu xuất bán của doanh nghiệp tăng 113%, doanh thu tăng 166% so với giai đoạn 2016–2021. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước từ 200–300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đạt doanh thu hơn 2.775 tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận trước thuế hơn 204 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2020–2024, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước hơn 388 tỷ đồng.

Báo và phát thanh, truyền hình An Giang làm việc với Công ty Cổ phần Điện nước An Giang.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cảm ơn hai doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của đơn vị thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng thông tin và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các bên dự kiến xây dựng kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026–2030, duy trì trao đổi thông tin và tổ chức những hoạt động chung phù hợp. Qua đó, báo chí phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, đưa những nguồn lực hỗ trợ đến gần hơn với người cần giúp đỡ.