Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đưa phim trường ngoài trời vào hoạt động

Các đại biểu tham gia buổi lễ

Sáng 14/11, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tổ chức lễ hoàn công công trình “Không gian xanh gắn với phim trường ngoài trời”.

Sau hơn 2 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành nhiều hạng mục như nhà gỗ lục giác, đồi nhà lục giác, đường đi lát đá sỏi, hòn non bộ, hệ thống cây xanh và các tiểu cảnh sân vườn. Tổng kinh phí đầu tư các hạng mục hạ tầng chính gần 300 triệu đồng.

Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, với sự đóng góp, chung sức của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (thứ ba, từ phải qua) và Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Nguyễn Công Tính (thứ ba, từ trái qua) trao giấy biểu dương cho các nhà tài trợ công trình.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong cơ quan có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần đoàn kết, chung sức của tập thể cơ quan và sự đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện công trình.

Theo ông Lê Văn Chuyển, công trình được xây dựng nhằm tạo cảnh quan xanh, môi trường làm việc hài hòa, đồng thời tận dụng không gian sẵn có làm phim trường ngoài trời, phục vụ sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (bìa trái) và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Trần Minh Thống thực hiện thả cá. Ảnh: Hoài Nam

Các đại biểu tham quan công trình.

Sau lễ hoàn công, các đại biểu tham quan không gian xanh, thực hiện nghi thức thả cá và trải nghiệm các hạng mục của công trình.

Dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang trao giấy biểu dương các cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp tích cực; khen thưởng các tập thể, cá nhân trong cơ quan có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai công trình.