Báo Trung Quốc: 'Thắng Việt Nam sao khó đến vậy?'

Tuyển nữ Trung Quốc phải thi đấu tới hiệp phụ mới vượt qua Việt Nam với tỷ số 1-0.

Trước giờ bóng lăn, tâm lý ở Trung Quốc khá thoải mái. Sina Sports cho biết phần bình luận xuất hiện nhiều ý kiến theo kiểu “ổn rồi”, bởi đội nhà vượt trội về thứ hạng, thành tích đối đầu và vừa ghi 11 bàn sau ba trận vòng bảng. Tuy nhiên, chính trang này cũng cảnh báo Việt Nam có thể kéo trận đấu vào thế khó nếu Trung Quốc tiếp tục gặp vấn đề trước hàng thủ lùi sâu.

Kịch bản ấy xảy ra gần như trọn vẹn trên sân Nagai. Trung Quốc cầm bóng nhiều hơn, liên tục đưa bóng sang phần sân Việt Nam nhưng không tìm được bàn thắng trong 90 phút. Hàng thủ Việt Nam giữ cự ly thấp, tranh chấp quyết liệt trước vùng cấm, còn thủ môn Trần Thị Kim Thanh xử lý tốt những tình huống nguy hiểm.

Zhibo8 mô tả chiến thắng của đội nhà bằng cụm “nhọc nhằn giành vé đi tiếp”. Trong bản tường thuật, trang này thừa nhận Trung Quốc áp đảo thế trận trong hiệp hai nhưng “không có cách phá lưới” Việt Nam, buộc hai đội phải đá thêm 30 phút.

Cảm giác sốt ruột còn thể hiện rõ khi Wang Shuang ghi bàn ở phút 109. Thay vì một tiêu đề ăn mừng thông thường, Zhibo8 viết: “Cuối cùng cũng vào!”. Cách dùng từ cho thấy bàn thắng mang lại sự giải tỏa sau gần hai giờ Trung Quốc tấn công mà không thể vượt qua hàng thủ Việt Nam.

Việt Nam khiến Trung Quốc gặp lại bài toán cũ

Sự thất vọng của dư luận Trung Quốc không chỉ đến từ tỷ số 1-0. Vấn đề nằm ở chỗ những khó khăn trước Việt Nam từng xuất hiện ngay từ vòng bảng.

Trong trận hòa Uzbekistan 1-1, Trung Quốc tung 24 cú sút nhưng chỉ ghi một bàn. Sina Sports khi ấy chỉ ra rằng đội bóng của HLV Ante Milicic luân chuyển bóng nhiều nhưng thiếu phương án khi đối thủ thu hẹp trung lộ, trong khi các quả tạt và sút xa không mang lại hiệu quả tương xứng.

Truyền thông Trung Quốc dùng cụm “nhọc nhằn giành vé đi tiếp” sau khi đội nhà bế tắc trong 90 phút.

Việt Nam chọn cách tiếp cận phù hợp để khai thác chính điểm yếu đó. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc không cố tranh quyền kiểm soát bóng, thay vào đó tập trung giữ vị trí và hạn chế khoảng trống quanh vùng cấm. Trung Quốc vẫn đưa được bóng xuống hai biên, nhưng phần lớn những tình huống cuối cùng không đủ chính xác để tạo khác biệt.

Shemen China trên Sohu chú ý tới một chi tiết khác: theo thống kê của trang này, đây là lần đầu Trung Quốc không thể đánh bại Việt Nam trong 90 phút. Bài viết cũng nhấn mạnh Kim Thanh có nhiều pha cứu thua, trong khi hàng phòng ngự Việt Nam buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ dù chịu sức ép trong phần lớn trận đấu.

Điều đáng chú ý là hai đội vừa gặp nhau trong trận giao hữu đầu tháng 9. Trung Quốc khi đó thắng 3-0, nhưng hiệp một cũng kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam một lần nữa cho thấy nếu duy trì được cự ly phòng ngự và không thủng lưới sớm, trận đấu có thể trở nên khó chịu hơn nhiều so với chênh lệch trên bảng xếp hạng.

Wang Shuang vẫn là người giải quyết vấn đề

Cuối cùng, Trung Quốc vẫn cần đến Wang Shuang. Phút 109, Shao Ziqin làm tường trong vùng cấm để tiền vệ 31 tuổi dứt điểm một chạm, bóng chạm cột rồi đi vào lưới.

Vai trò của Wang Shuang vốn đã được báo chí Trung Quốc nhắc đến trước trận. Sina Sports cho rằng việc một cầu thủ vừa trở lại sau thời gian điều trị chấn thương vẫn là phương án đáng tin cậy nhất trên hàng công vừa cho thấy giá trị của Wang, vừa đặt ra câu hỏi về những lựa chọn phía sau cô.

Trần Thị Kim Thanh cùng hàng thủ Việt Nam giữ sạch lưới đến phút 109 trước sức ép liên tục của Trung Quốc.

Chiến thắng 1-0 giúp Trung Quốc hoàn thành mục tiêu vào bán kết, nhưng cách họ vượt qua Việt Nam chưa tạo được cảm giác yên tâm. Một đội ghi 11 bàn ở vòng bảng lại cần 109 phút để tìm bàn thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể.

Với Việt Nam, thất bại vẫn khép lại hành trình tại ASIAD 20. Nhưng việc giữ Trung Quốc hòa 0-0 trong 90 phút và đứng vững đến cuối hiệp phụ khiến cách nhìn về trận đấu thay đổi: Trung Quốc có vé đi tiếp, còn Việt Nam khiến một đối thủ được chờ đợi thắng dễ phải trải qua trận đấu dài và khó hơn rất nhiều so với dự kiến.