Báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi CAHN tạo địa chấn

Tờ Sina bất ngờ với thất bại của Shanghai Port. Ảnh: Sina.

Tối 27/10, đại diện Việt Nam là Công an Hà Nội vừa tạo nên cơn địa chấn tại đấu trường AFC Champions League Elite khi xuất sắc đánh bại Shanghai Port (Thượng Hải Cảng) với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách.

Ngay sau trận, truyền thông và báo chí Trung Quốc bùng nổ hàng loạt bài viết thể hiện sự thất vọng, phẫn nộ và gọi thất bại này là "mất hết thể diện" đối với nhà đương kim vô địch giải quốc nội.

Trên các trang tin lớn như Sina và Sohu, giới chuyên môn Trung Quốc không ngần ngại chỉ trích hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của Shanghai Port. Báo chí nước này phân tích rằng, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội chủ nhà lại liên tục để lộ những khoảng trống chết người ở hai biên và trung lộ.

Lối đá phản công của Công an Hà Nội khai thác triệt để những sai lầm như bẫy việt vị lỗi và kèm người hớ hênh. Sohu bình luận: "Hàng thủ của đội bóng đã biến mất trong tích tắc một cách khó hiểu, để cho ngoại binh của CAHN dễ dàng dứt điểm".

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chỉ trích từ truyền thông Trung Quốc lại nằm ở những quả phạt đền hỏng ăn. Tờ Sina dùng lời lẽ mỉa mai khi mô tả các cầu thủ chủ nhà sút penalty "như thể quả bóng quá nóng".

Tờ Sohu nói về trận thua của Shanghai Port. Ảnh: Sohu.

Cụ thể, ở phút 76, thủ môn Filip Nguyễn cản phá thành công cú sút của Leonardo. Ngay cả khi trọng tài cho đá lại, người thực hiện thứ hai là Mateus Vital cũng gây thất vọng tột độ khi sút bóng chạm cột dọc. Việc ném đi cơ hội vàng để gỡ hòa khiến thái độ và cách tiếp cận trận đấu của Shanghai Port bị đặt dấu hỏi lớn.

Cuối cùng, bên cạnh việc chê trách đội nhà, báo chí Trung Quốc cũng dành sự tôn trọng lớn cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Các bài báo thừa nhận chiến thuật hợp lý, khả năng chuyển trạng thái xuất sắc và tinh thần thi đấu của Công an Hà Nội. Việc đại diện Việt Nam từng vượt qua Beijing Guoan và giờ đây hạ gục Shanghai Port là lời khẳng định: "Các đội bóng Việt Nam bước ra châu Á không phải chỉ để lót đường".

Chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Elite giúp Công an Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng (bảng A). Ở lượt trận tiếp theo, đại diện V.League sẽ chạm trán Kyoto vào ngày 3/11.

Highlights CAHN 1-2 CLB Hà Nội Tối 18/10, CLB Hà Nội vượt qua chủ nhà Công An Hà Nội với tỷ số 2-1 tại vòng 4 V.League 2026/27.