Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với đời sống hiện đại

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam có gần 1.500 hội viên, sinh hoạt tại 47 chi hội ở 32 tỉnh, thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, các chi hội từng bước phát huy vai trò, chủ động tổ chức hoạt động nghề nghiệp và khai thác các giá trị văn hóa, nghệ thuật của địa phương.

Tặng hoa Ban Chấp hành tại Đại hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: HOÀI NAM

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của hội trong việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số, tổ chức các trại sáng tác, chuyến đi thực tế; đồng thời đẩy mạnh sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật, lý luận phê bình và giới thiệu các tác phẩm, công trình có giá trị. Theo ông Trần Thắng, bảo tồn văn hóa cần được đặt trong đời sống hiện tại, để những giá trị truyền thống tiếp tục được cộng đồng đón nhận, thế hệ trẻ tiếp nối và được sáng tạo phù hợp với những thay đổi của cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục chú trọng sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu và quảng bá văn học nghệ thuật về các dân tộc thiểu số. Các tác phẩm được định hướng phản ánh chân thực đời sống vùng dân tộc và miền núi, đồng thời quan tâm những đề tài về lịch sử, cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc và những đổi thay trong đời sống hôm nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HOÀI NAM

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, nhất là văn nghệ sĩ, nghệ nhân đang sinh sống và làm việc tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới; nghiên cứu thành lập trung tâm bồi dưỡng văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 18 thành viên và Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ VH-TT-DL), được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.