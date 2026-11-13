'Bảo tồn văn hóa cần gắn liền với phát triển và nâng cao đời sống'

Sáng 13/11, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Về phía địa phương có ông Võ Hoàn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo người dân.

Người dân đồng bào miền núi ở xã Tây Khánh Vĩnh phấn khởi trong ngày hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Y Thông cho biết, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi làn điệu dân ca, tiếng nói, nhạc cụ, lễ hội, nghề truyền thống và phong tục tốt đẹp đều là những giá trị cần được gìn giữ, trao truyền. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản, những giá trị này còn bồi đắp niềm tự hào, ý thức cộng đồng và sự gắn bó giữa các dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác dân tộc, tôn giáo và các phong trào tại khu dân cư, đồng thời chăm lo đời sống đồng bào, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, những kết quả đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của người dân, cũng như vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ thôn, Ban Công tác Mặt trận và Người có uy tín trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo biểu dương những thành tựu của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã Tây Khánh Vĩnh trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Thứ trưởng Y Thông cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự ngày hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Không để người dân đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bị bỏ sót

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý rằng địa phương vẫn còn nhiều khó khăn và cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ngành. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm một số nội dung có định hướng.

Thứ trưởng Y Thông tặng quà 2 tập thể, 118 cá nhân tại xã Tây Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Đầu tiên là địa phương cần tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo. Cần chủ động rà soát tình hình và nhu cầu thực tế của đồng bào, bảo đảm công khai, minh bạch, không để người thụ hưởng bị bỏ sót. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và Mặt trận Tổ quốc để phát huy giám sát của cộng đồng.

Ông Võ Hoàn Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên trái ảnh) và ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho người dân đồng bào miền núi. Ảnh: Xuân Ngọc

Thứ hai, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và phát huy vai trò của Người có uy tín là rất quan trọng. Địa phương cần thường xuyên gặp gỡ, cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, già làng, nghệ nhân và Người có uy tín, để họ trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và đồng bào. Họ cũng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, hòa giải mâu thuẫn và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thứ ba là bảo tồn văn hóa cần gắn liền với phát triển và nâng cao đời sống. Việc gìn giữ bản sắc không chỉ dừng lại ở các hoạt động biểu diễn trong lễ hội mà cần được duy trì trong gia đình, trường học và cộng đồng. Địa phương cần chú trọng truyền dạy tiếng nói, dân ca, dân vũ, nhạc cụ, tri thức dân gian và nghề truyền thống, khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động văn hóa, và phát huy vai trò của nghệ nhân và người cao tuổi trong việc trao truyền di sản.

Các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với chương trình Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 tại xã Tây Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Cuối cùng, địa phương cần nắm rõ tình hình đời sống của người dân, đặc biệt là các vấn đề về sinh kế, đất đai, giáo dục, y tế và việc làm. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được tổng hợp và phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng để giải quyết. Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn nhận được thông tin thực chất từ địa phương để nghiên cứu và hoàn thiện chính sách phù hợp với đặc thù từng vùng và nhóm đối tượng.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo kêu gọi các cấp, ngành và bà con phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua, xây dựng cộng đồng an toàn và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Ông tin rằng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, xã Khánh Vĩnh sẽ đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Theo Thứ trưởng Y Thông, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cam kết sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc và tôn giáo, chăm lo đời sống cho đồng bào, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn.

Thứ trưởng Y Thông cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và địa phương tham quan gian hàng đặc sản của bà con xã Tây Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại xãy Tây Khánh Vĩnh, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm trưởng đoàn đã trao quà cho 2 tập thể; 18 người uy tín và cán bộ thôn là người DTTS, tặng 100 suất quà cho hộ nghèo đồng bào DTTS. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng 20 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn. Còn xã Khánh Vĩnh tặng 15 suất.