Hội thảo với gần 100 đại biểu là cán bộ, giảng viên, sinh viên trong cả nước cùng học sinh một số trường trên địa bàn phường Thuận Thành tham dự.

Các đại biểu tại buổi Hội thảo.

Tồn tại và phát triển hơn 500 năm, tranh dân gian Đông Hồ là kết tinh của tri thức dân gian, óc sáng tạo và đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Từ những nguyên liệu tự nhiên, người thợ tạo nên các gam màu đặc trưng; kết hợp kỹ thuật khắc ván, in tranh thủ công trên giấy điệp để hình thành những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi bức tranh không chỉ phản ánh sinh hoạt, phong tục, tập quán mà còn gửi gắm ước vọng về cuộc sống no đủ, hạnh phúc và những quan niệm nhân sinh sâu sắc.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thị hiếu, nhu cầu thị trường và những khó khăn trong duy trì sinh kế, nghề làm tranh ngày càng thu hẹp. Từ một làng nghề từng có hàng chục gia đình tham gia sản xuất, đến nay Đông Hồ chỉ còn 3 gia đình duy trì nghề. Tại Hội thảo, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Hữu Quả - một trong số các gia đình còn giữ nghề đã giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của dòng tranh, đồng thời chia sẻ những nét độc đáo trong kỹ thuật chế tác, từ làm giấy điệp, khắc ván đến pha chế màu sắc từ các nguyên liệu tự nhiên. Theo nghệ nhân, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và những bí quyết được các thế hệ người làm tranh gìn giữ, trao truyền.

Du khách hào hứng tìm hiểu trầu têm cánh phượng của người Quan họ.

Ngày 9/12/2025, UNESCO đã ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc ghi danh không chỉ khẳng định giá trị đặc sắc của di sản mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp thiết thực để duy trì nghề, bảo vệ tri thức dân gian và tạo điều kiện cho các thế hệ tiếp nối. Bản thân những nghệ nhân làm nghề như ông Quả và những người dân Đông Hồ cần tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm tranh này. Thực tế, thời gian qua, gia đình ông đã có nhiều thế hệ làm tranh, từ bố, ông, vợ ông, các con ông và đến nay ông cũng đang tiếp tục truyền nghề cho các cháu.

Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích Bắc Ninh Nguyễn Văn Luyện cho biết, tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa quý báu của dân tộc, từ lâu đã nhận được sự quan tâm của thành phố qua nhiều giai đoạn. Ngay từ những năm 1960, tỉnh Hà Bắc đã có các hoạt động hỗ trợ làng nghề như thành lập hợp tác xã, hỗ trợ nguyên vật liệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, từ năm 1990 đến đầu những năm 2000, nghề làm tranh Đông Hồ đứng trước nguy cơ mai một. Trước thực trạng này, Bắc Ninh đã xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian Đông Hồ giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030, trong đó trọng tâm là đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ.

Du khách hào hứng in tranh dân gian Đông Hồ.

Theo ông Nguyễn Văn Luyện, hiện nay, cùng với Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, việc đầu tư xây dựng chợ tranh và chỉnh trang cảnh quan, môi trường khu vực làng nghề đang được triển khai, góp phần tạo không gian phục vụ bảo tồn, giới thiệu và quảng bá di sản. Đây cũng là điều kiện để kết nối hoạt động bảo tồn với tham quan, trải nghiệm, từng bước đưa tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng tập trung trao đổi về trách nhiệm của nghệ nhân, cộng đồng và cơ quan quản lý trong bảo tồn di sản; đề xuất gắn gìn giữ nghề truyền thống với giáo dục, du lịch và các lĩnh vực sáng tạo văn hóa. Trong đó, cần chú trọng hỗ trợ nghệ nhân duy trì hoạt động thực hành, bảo quản bản khắc, nguyên liệu, tư liệu; tổ chức các hoạt động truyền dạy, trải nghiệm và mở rộng không gian giới thiệu sản phẩm tranh Đông Hồ.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong lan tỏa giá trị di sản được quan tâm. Với sự phát triển của công nghệ số và các nền tảng truyền thông, sinh viên ngành văn hóa, truyền thông có thể tham gia giới thiệu di sản bằng nhiều hình thức sáng tạo như video ngắn, triển lãm tương tác, thiết kế sản phẩm ứng dụng họa tiết tranh dân gian và các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Thông qua tọa đàm, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, đối với công tác bảo tồn di sản; đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, góp phần tìm kiếm những hướng đi thiết thực để nghề làm tranh dân gian Đông Hồ không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.