Bên trong Địa đạo Kỳ Anh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch cho biết, Địa đạo Kỳ Anh được khởi đào từ tháng 5-1965, tổng chiều dài lịch sử khoảng 32 km. Với hệ thống đường hầm len lỏi qua nhà ở, gian bếp, giếng nước, vườn và đình làng, nơi đây trở thành căn cứ cách mạng quan trọng của vùng Đông Tam Kỳ - Thăng Bình. Đặc trưng "địa đạo trong lòng dân" không chỉ phản ánh sự sáng tạo trong nghệ thuật quân sự mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự che chở của nhân dân đối với cách mạng.

Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1997, Địa đạo Kỳ Anh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử gắn với cảnh quan sinh thái và đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích vẫn còn không ít khó khăn khi nhiều đoạn hầm bị sụt lở, bồi lấp hoặc mất dấu; hệ thống địa đạo nằm xen trong khu dân cư, trong khi hạ tầng phục vụ tham quan, sản phẩm trải nghiệm và nguồn lực quản lý chưa đồng bộ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã trình bày tham luận, trao đổi, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung, như: phương án quản lý, bảo vệ hệ thống Địa đạo Kỳ Anh; phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn di tích; khai thác giá trị cảnh quan Bãi Sậy Sông Đầm; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử gắn với các điểm đến khu vực phía Nam thành phố; đồng thời đề xuất giải pháp huy động nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Thông qua hội thảo và các ý kiến góp ý, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, UBND phường Bàn Thạch sẽ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Đề án, trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện, hướng đến bảo tồn bền vững và phát huy hiệu quả giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh gắn với phát triển du lịch địa phương.