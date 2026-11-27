Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Dự hội thảo có giáo sư Setsuya Nakada, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; giáo sư Zhang Jianping, Phó Chủ tịch điều hành mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lâm Đồng.

Giáo sư Setsuya Nakada, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến việc xác lập vững chắc luận cứ khoa học về di sản địa chất ở Công viên địa chất Phú Yên; kinh nghiệm về xây dựng, quản lý, bảo tồn công viên địa chất; nhận diện các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học trong vùng Công viên địa chất Phú Yên; đánh giá tiềm năng di sản có ý nghĩa quốc tế và định hướng xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Phú Yên; xác định không gian vùng lõi cũng như vùng mở của công viên địa chất để có giải pháp bảo vệ các giá trị di sản; những tác động của công viên địa chất toàn cầu đối với sinh kế cộng đồng…

Được thành lập năm 2024, Công viên địa chất Phú Yên có tổng diện tích đất liền gần 2.000km2 và diện tích mặt nước nội thủy khoảng 1.000km2 thuộc địa giới hành chính của 22 xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây có sự giao thoa giữa núi và biển, giữa lục địa và đại dương, tạo nên hệ thống vũng, vịnh, đảo ven bờ, gành đá, bãi biển, rạn san hô cùng nhiều di tích lịch sử-văn hóa giàu giá trị, phản ánh lịch sử cư trú, lao động và sáng tạo văn hóa của con người trên vùng đất này.

Các chuyên gia tham luận tại hội thảo. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byă nhấn mạnh: Công viên địa chất Phú Yên là tài sản quý giá, hội tụ nhiều giá trị địa chất, thiên nhiên và văn hóa tầm vóc quốc tế. Việc xây dựng hồ sơ đề cử Công viên địa chất toàn cầu UNESCO là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và những luận cứ khoa học khách quan, đáp ứng các tiêu chí khắt khe. Danh hiệu này không phải là đích đến cuối cùng, mà là động lực để địa phương thực hiện tốt hơn trách nhiệm bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa và kiến tạo những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Thông qua hội thảo và hoạt động khảo sát thực địa, tỉnh Đắk Lắk mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến chuyên môn, hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ và xác định lộ trình phù hợp để trình UNESCO thẩm định, công nhận Công viên địa chất toàn cầu Phú Yên.