Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được UNESCO công nhận

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin với đoàn công tác về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của tỉnh Quảng Trị; đồng thời nhấn mạnh, chương trình con người và sinh quyển của UNESCO đã mang đến một cách tiếp cận sâu, phát huy sự gắn kết giữa con người và sinh quyển. Tỉnh Quảng Trị rất mong muốn được tiếp nhận, hướng dẫn của UNESCO liên quan đến chương trình con người và sinh quyển…

Tỉnh Quảng Trị mong muốn UNESCO tiếp tục đồng hành trong việc đánh giá lại các tiêu chí, tiềm năng, khả năng Phong Nha-Kẻ Bàng có thể được công nhận công viên địa chất toàn cầu trong tương lai - Ảnh: N.H

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Trị luôn lấy thiên nhiên làm nền tảng, con người là trung tâm và lấy trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay đối với các thế hệ tương lai làm thước đo cho mối quan hệ giữa con người và sinh quyển. Đồng thời cảm ơn UNESCO đã đồng hành, hỗ trợ để Phong Nha-Kẻ Bàng đạt được các danh hiệu quan trọng và mong muốn UNESCO tiếp tục đồng hành với tỉnh Quảng Trị trong việc đánh giá lại các tiêu chí, tiềm năng, khả năng Phong Nha-Kẻ Bàng có thể được công nhận công viên địa chất toàn cầu trong tương lai….

Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc tham dự buổi tiếp - Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp, ông Hans Dencker Thulstrup và ông Jonathan Wallace Baker cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; đặc biệt UNESCO đánh giá cao những nỗ lực trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của tỉnh Quảng Trị. Đồng thời khẳng định UNESCO luôn đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị để phát huy những di sản đã được công nhận.

Đối với Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, UNESCO chúc mừng vì Phong Nha-Kẻ Bàng đã đạt được các danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, đây là những cố gắng và nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Trị, các ban, ngành liên quan. UNESCO sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để Phong Nha-Kẻ Bàng phát huy hiệu quả các danh hiệu. Đoàn công tác của UNESCO cũng mong muốn tỉnh Quảng Trị cần làm tốt hơn nữa chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO…