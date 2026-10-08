Bảo tồn tinh hoa, sáng tạo từ di sản nghệ thuật múa

Sáng 8/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra tại Hà Nội, với các đại biểu đại diện cho gần 1.300 hội viên thuộc 41 chi hội trên toàn quốc.

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định 4 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: Ng. Phương

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam Khóa VIII xác định 4 khâu đột phá chiến lược: sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn, có giá trị nghệ thuật cao; chuyển đổi số toàn diện và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nghệ thuật Múa Việt Nam; bảo tồn và phát triển sáng tạo di sản nghệ thuật múa dân gian các dân tộc; bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao năng lực đội ngũ sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn tinh hoa gắn với phát triển sáng tạo di sản nghệ thuật múa dân gian các dân tộc Việt Nam. Hội hướng tới xây dựng chương trình quốc gia dài hạn về sưu tầm, phục dựng, số hóa, truyền dạy và khai thác di sản múa dân gian dân tộc; biến nguồn tài sản văn hóa vô giá này thành động lực và chất liệu cốt lõi cho các sáng tạo múa đương đại mang bản sắc riêng biệt.

Bảo tồn tinh hoa gắn với phát triển sáng tạo di sản nghệ thuật múa dân gian các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ng. Phương

Với chủ đề Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Cống hiến, Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu Ban Chấp hành Hội Khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 15 thành viên; Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. TS. NSND. Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh: Đại hội lần thứ VIII của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi phát huy cao độ mọi nguồn lực, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững.

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam Khóa VIII gồm 15 thành viên ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Ông Trần Thắng đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật; phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Hội tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa dân gian các dân tộc, coi đây là nguồn tài sản cốt lõi làm nên bản sắc riêng của nghệ thuật múa Việt Nam; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam…